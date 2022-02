Miedź na giełdzie w Londynie mocno traci po danych o CPI w USA

Miedź na giełdzie metali w Londynie mocno traci w piątek po danych o CPI w USA. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej o 1,4 proc. - po 10.109,50 USD za tonę - podają maklerzy.

Na Comex miedź spada o 2,34 proc. i jest po 4,5505 USD za funt.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w styczniu wzrosły rdr aż o 7,5 proc. Oczekiwano +7,3 proc. Inflacja w USA rdr jest najwyższa od 40 lat.

Prezes Fed z St. Louis James Bullard wskazał, że amerykańska Rezerwa Federalna powinna podwyższyć stopy procentowe o 1 pkt. proc. w ciągu 3 kolejnych posiedzeń.

W takiej sytuacji słabną perspektywy m.in. dla metali przemysłowych.

"Rynki wyceniają szybkie podwyżki stóp procentowych w USA, a perspektywa wyższych kosztów kredytu może spowolnić popyt na metale bazowe" - wskazuje Zhan Daneng, analityk Everbright Futures Co.

"Inwestorzy będą jednak bacznie obserwować z drugiej strony to, co zamierzają zrobić władze w Pekinie, aby ustabilizować wzrost gospodarczy w Chinach, co mogłoby wesprzeć popyt na metale" - dodaje.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zwyżkowała o 195 USD i była wyceniana po 10.254,00 USD za tonę.

Rekordowe 10.747,50 USD za tonę miedzi płacono na LME w maju 2021 r.

