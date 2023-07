Miedź na LME drożeje - na rynkach powraca apetyt na ryzyko

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną, a na rynki powraca apetyt na ryzyko w związku z poprawą danych o inflacji w USA. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 0,8 proc. - po 8.383,00 USD za tonę - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,7815 USD za funt i zwyżkuje o 0,59 proc.

Na giełdach metali widać zwyżki cen, ponieważ oznaki słabnięcia inflacji w USA złagodziły obawy inwestorów co do prawdopodobieństwa bardziej jastrzębich działań Fed, a to zwiększa na rynkach apetyt na ryzyko.

Piątkowe dane o inflacji w USA pokazały, że jest ona umiarkowana, a jeden z mierników, brany pod uwagę przez Fed przy ustalaniu polityki pieniężnej, wzrósł w maju zaledwie o 0,1 proc.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zyskała 138 USD do 8.316,00 USD za tonę.

