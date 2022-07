Miedź na LME mocno drożeje po poprzednim słabym tygodniu

Ceny miedzi na giełdzie w Londynie mocno rosną po tym, jak w ub. tygodniu metal stracił aż 7,9 proc. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 1,5 proc. - po 7.297 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex miedź kosztuje 3,2840 USD za funt i zyskuje 1,55 proc.

Inwestorzy śledzą najnowsze informacje na temat chińskiej gospodarki, która jest największym odbiorcą metali bazowych na świecie i oceniają sytuację chińskiego rynku nieruchomości.

Szef banku centralnego Chin Yi Gang wskazał, że bank zintensyfikuje wdrażanie ostrożnej polityki pieniężnej, aby zapewnić słabnącej chińskiej gospodarce silniejsze wsparcie.

Z kolei chiński regulator bankowy - Komisja Regulacji ds. Bankowości i Ubezpieczeń, zwrócił się do krajowych kredytodawców o udzielenia kredytów kwalifikującym się do tego firmom deweloperskim, aby mogli dokończyć nieukończone inwestycje mieszkalne po tym, jak nabywcy mieszkań przestali - w ramach bojkotu - spłacać kredyty hipoteczne w co najmniej 100 projektach w 50 chińskich miastach.

Branża nieruchomości, łącznie z budownictwem, sprzedażą materiałów i powiązanymi z tym usługami, stanowi ok. 1/5 PKB Chin.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zyskała 20 USD do 7.190,00 USD za tonę.

W ub. tygodniu miedź staniała o 7,9 proc. i był to najgorszy tydzień dla notowań tego metalu od czerwca 2021 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl