Miedź na LME nieznacznie drożeje - w Chinach może przyspieszyć ożywienie popytu

Notowania miedzi na giełdzie LME w Londynie nieznacznie rosną w związku z ocenami, że w Chinach w 2021 roku może przyśpieszyć ożywienie popytu na miedź rafinowaną. Metal w kontraktach 3-miesięcznych jest wyceniany wyżej o 0,2 proc. - po 6.758,50 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zyskuje 0,90 proc. do 3,0910 USD za funt.

Inwestorzy liczą na poprawę perspektyw popytu na miedź w Chinach, gdzie "agresywne" działania władz skutecznie ograniczają rozprzestrzenianie się koronawirusa z korzyścią dla tamtejszej gospodarki.

W 2021 r. wzrost popytu na miedź rafinowaną w Chinach może przyspieszyć do 4-5 proc., przy utrzymaniu stabilnego poziomu w 2020 r. - ocenia He Xiaohui, analityk Bejing Antaike Information Development Co.

He dodaje, że prowadzone w Chinach działania stymulujące wzrost gospodarczy mogą mieć znaczący wpływ na wzrost popytu na miedź w sektorze nieruchomości i na projekty infrastrukturalne.

Również szefowie Southern Copper Corp. prognozują, że popyt na rynku miedzi prawdopodobnie odbije się w przyszłym roku wraz z postępującym ożywieniem w azjatyckich gospodarkach.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME spadła o 50 USD, czyli 0,7 proc., do 6.748,00 USD za tonę - to najniższe notowania metalu na zamknięciu handlu od 16 X.