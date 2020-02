Miedź na LME w Londynie drożeje

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie drożeje w reakcji na informacje o możliwym wsparciu chińskiej gospodarki, która zmaga się ze skutkami koronawirusa. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana wyżej o 0,4 proc. wobec 5.773,00 USD za tonę na zamknięciu poprzedniej sesji - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 0,56 proc. do 2,6260 USD za funt.

Chińskie władze mogą mocniej wesprzeć gospodarkę, która rozwija się wolniej z powodu epidemii koronawirusa. Mocny zastrzyk gotówki mogą dostać m.in. chińskie linie lotnicze - podają źródła zbliżone do sprawy.

Może też dojść do przejmowania słabszych i mniejszych przewoźników lotniczych, które mocno ucierpiały na ograniczeniu podróży, przez największe chińskie firmy lotnicze. Na razie trwają dyskusje w tej sprawie i nie ma ostatecznej decyzji jak będzie wyglądał "pakiet ratunkowy" dla branży lotniczej - informują źródła.

Z powodu epidemii koronawirusa w Chinach globalni przewoźnicy lotniczy ograniczyli loty do tego kraju o ok. 80 proc., a chińskie linie lotnicze uziemiły większość samolotów, co spowodowało, że chiński rynek lotniczy mocno się skurczył i jest mniejszy nawet niż ten w Portugalii - wskazują eksperci.

Inwestorzy liczą, że po wsparciu chińskiej gospodarki mógłby poprawić się popyt na surowce, w tym metale przemysłowe.

"Powróci mocniejszy popyt, stymulowany przez krajową politykę m.in. dla sektora infrastruktury i nieruchomości" - ocenia Fan Bingting, ekonomista China Industrial Futures Co.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 39 USD do 5.773,00 USD za tonę.