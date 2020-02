Miedź na LME w Londynie drożeje, po 14 dniach spadków notowań

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie drożeje, po 14 dniach spadków notowań - rekordowo długiej serii zniżek ceny. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME zyskuje 2,1 proc. do 5.640,50 USD za tonę - podają maklerzy.

Na LME mocno drożeją też inne metale przemysłowe - cynk o 2,6 proc., a nikiel o 2,0 proc.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 2,03 proc. do 2,5580 USD za funt, po spadku na zakończenie poniedziałkowego handlu o 0,4 proc.

Inwestorzy pozytywnie przyjęli działania chińskich władz, które starają się ustabilizować sytuację gospodarczą, na którą negatywny wpływ na epidemia koronawirusa.

W weekend chiński bank centralny podał, że na rynki pieniężne trafi 21,7 mld dolarów, jednocześnie też wskazał, aby banki zwiększyły akcję kredytową w celu ograniczenia wpływu koronawirusa na rynek. Bank wpompował jednak na rynki aż 57 mld dolarów, najwięcej od stycznia 2019 r.

W poniedziałek bank centralny Chin obniżył też stopę reverse repo o 10 pb.

We wtorek chiński bank centralny ustalił stopę referencyjną juana na 6,9779 USD, a waluta Chińczyków umocniła się o 0,33 proc. do 6,9990 za dolara, podczas gdy w poniedziałek juan osłabił się do ponad 7 za 1 USD.

"Dotychczasowe działania chińskich władz to dopiero początek łagodzenia polityki pieniężnej i kredytowej" - piszą w nocie analitycy Nomura Holdings Inc. i dodają, że bank centralny prawdopodobnie zwiększy średnioterminowe środki pieniężne i obniży wskaźnik rezerw obowiązkowych dla banków, aby pobudzić mocniej wzrost gospodarczy w Chinach.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 42 USD do 5.525,00 USD za tonę.