Miedź na LME zyskuje od 5 tygodni - na rynkach obawy o możliwy deficyt metalu po pandemii

Notowania miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną i są na najwyższych poziomach od ponad 7 lat. Metal drożeje już 5. tydzień z rzędu. Na rynkach pojawiają się obawy o możliwy deficyt miedzi po zakończeniu pandemii koronawirusa. Na LME miedź w dostawach 3-miesięcznych drożeje o 1,0 proc. do 7.750,50 USD za tonę - informują maklerzy.

To najwyższe notowania tego metalu na LME od marca 2013 r.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zyskuje w piątek 0,83 proc. do 3,5195 USD za funt.

Na giełdach metali miedź silnie drożała w ciągu ostatnich dni - wzrosty napędzane były nadziejami, ż popyt na świecie wzrośnie, gdy "koronakryzys" osłabnie w 2021 r.

"Mamy korzystne środowisko z punktu widzenia cen" - mówi Ivan Arriagada, dyrektor generalny chilijskiego producenta miedzi Antofagasta.

"W Chinach popyt został dość silnie podtrzymany, a światowy rynek miedzi zmierza w kierunku lekkiego deficytu w przyszłym roku" - dodaje.

Ostatnie postępy w kierunku opracowania szczepionek na Covid-19 wzmocniły perspektywy poprawy popytu w światowej gospodarce, która powinna zwiększyć zużycie metali w 2021 r.

W środę brytyjski Departament Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował, że szczepionka na koronawirusa firmy Pfizer i BioNTech została dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii.

Decyzja w sprawie dopuszczenia szczepionki Pfizera do użycia w UE zapadnie najpóźniej do 29 grudnia 2020, a w przypadku szczepionki firmy Moderna - do 12 stycznia 2021.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME wzrosła o 2 USD do 7.674,00 USD za tonę.