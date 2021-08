Miedź w Londynie traci po danych makro z Chin

Miedź na giełdzie metali w Londynie zniżkuje w reakcji na opublikowane dane makro z Chin. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej o 1,2 proc. wobec 9.468,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź tanieje o 0,62 proc. do 4,3105 USD za funt.

Inwestorów zaniepokoiły słabsze dane o handlu zagranicznym Chin w lipcu, które wskazały na mniejszy popyt na szereg towarów w tym kraju, jeszcze zanim w Chinach nastąpił gwałtowny wzrost liczby przypadków zakażeń wariantem Delta koronawirusa.

W lipcu Chiny importowały mniej miedzi, a tymczasem wskaźnik cen fabrycznych w tym kraju nadal utrzymuje się na wysokim poziomie - w lipcu wyniósł 9,0 proc. wobec 8,8 proc. miesiąc wcześniej, mimo spowolnienia wzrostu w chińskiej gospodarce.

To, zdaniem analityków, źle wpływa na ceny surowców i sugeruje, że chińskie władze będą miały niewielką motywację do ograniczenia swoich prób utrzymania rynków w ryzach, a także sygnalizuje mniejsze pole dla chińskiego banku centralnego do łagodzenia polityki wspierającej wzrost gospodarczy.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź straciła 24 USD do 9.468,00 USD za tonę.

