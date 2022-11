Miedź w Londynie zyskuje dzięki spekulacjom dot. polityki covidowej Chin

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie zyskuje w reakcji na spekulacje dotyczące zmian w polityce covidowej Chin.W dostawach 3-miesięcznych na LME w Londynie metal jest wyceniany wyżej wobec 7.561,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex miedź kosztuje 3,5095 USD za funt i zwyżkuje o 2,41 proc.

W mediach społecznościowych jest coraz więcej spekulacji, że Chiny mogą zmienić swoją dotychczasową politykę "Zero tolerancji dla Covid", a to zachęca inwestorów do większych zakupów na rynkach towarowych.

Do tego maleją chińskie zapasy miedzi - wynika z danych giełdy metali SHFE w Szanghaju. Zapasy metalu spadły o 4.375 ton i wynoszą obecnie 59.064 t.

Na rynkach miedzi można spodziewać się wkrótce niższej podaży, bo peruwiańska kopalnia rud miedzi Las Bambas będzie stopniowo wstrzymywać produkcję z powodu blokad dróg, co uniemożliwia transport miedzi z kopalni, dostarczanie zaopatrzenia dla zakładu, transport pracowników i wyżywienia.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zniżkowała o 66 USD i kosztowała 7.561,00 USD za tonę.

