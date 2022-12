Miedź w Londynie zyskuje po zaliczeniu XI ze wzrostem cen o prawie 11 proc.

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie drożeje, a inwestorzy chętniej nabywają metale przemysłowe po pozytywnych sygnałach z Chin i Fed. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana wyżej o 0,8 proc. - po 8.305,50 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex miedź kosztuje 3,7755 USD za funt i zwyżkuje o 1,00 proc.

Inwestorzy chętnie kupują metale bazowe ośmieleni oznakami, że Chiny mogą przyjąć łagodniejsze stanowisko w sprawie epidemii Covid-19, a amerykańska rezerwa federalna sygnalizuje spowolnienie tempa podwyżek stóp procentowych.

W Chinach po fali protestów w wielu miastach władze Kantonu na południu kraju złagodziły w środę surowe środki zapobiegania pandemii Covid-19, uzasadniając to rządowymi wytycznymi dotyczącymi "optymalizacji" polityki "Zero covid".

Wicepremier Sun Chunlan powiedział, że wysiłki Chin w walce z koronawirusem wkraczają w nową fazę wraz z osłabieniem wariantu Omikron i zaszczepieniem większej liczby mieszkańców Chin.

Z kolei szef Fed Jerome Powell wskazał, że "jest sens, by złagodzić tempo podwyżek stóp procentowych, gdyż zbliżamy się do poziomu ograniczeń, który wystarczy do obniżenia inflacji".

"Czas na złagodzenie tempa podwyżek stóp może nadejść już na grudniowym posiedzeniu" - podkreślił Powell.

Szef Fed wskazał, że amerykański bank centralny może pozostać przy restrykcyjnej polityce przez długi czas, zanim zakończy walkę z inflacją.

Analitycy wskazują, że oba te "wydarzenia" - Chiny i Fed - dają nadzieję, że dwie z głównych tegorocznych przeciwności dla rynków towarowych - polityka Covid w Chinach i podwyżki stóp procentowych w USA - mogą znaleźć się w punkcie zwrotnym.

"W najbliższej przyszłości miedź będzie musiała stawić czoła większej zmienności" - mówi Fan Rui, analityk Guoyuan Futures Co.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zwyżkowała o 202 USD i kosztowała 8.239,00 USD za tonę.

W listopadzie ceny miedzi na LME zwyżkowały o niemal 11 proc. To najmocniejsza miesięczna zwyżka notowań metalu od IV 2021 r.

