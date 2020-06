Miedź wyceniana blisko najwyższych poziomów od 10 marca

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie nieznacznie tanieje, ale jest wyceniana blisko najwyższego poziomu od 10 marca. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME nieznacznie zniżkuje o 0,3 proc. do 5.519,00 USD za tonę - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zyskuje 0,22 proc. do 2,4950 USD za funt.

Ceny miedzi uważanej za barometr ekonomiczny ze względu na zastosowanie tego metalu "we wszystkim" - od samochodów po elektronikę - są pod presją z powodu odżycia napięć w relacjach handlowych pomiędzy USA a Chinami i powszechnych protestów w USA, co skłania inwestorów do ponownej oceny sytuacji na globalnych rynkach.

Nie wiadomo jak te fakty wpłyną na szybkość globalnego ożywienia gospodarczego po wielotygodniowych blokadach gospodarek na świecie, wywołanych pandemią koronawirusa.



"Wciąż istnieją duże znaki zapytania dotyczące przyszłego popytu w Chinach i innych krajach" - mówi Wenyu Yao, starszy strateg ds. rynków towarowych w ING Bank. "Do tego wiele krajów na świecie dopiero wychodzi z Covid-19" - dodaje.

Yao zwraca uwagę, że podczas gdy Chiny i rządy w Europie opracowały środki stymulujące gospodarki, w tym wsparcie dla sektora pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania, a także sieci 5G, co mogłoby wpłynąć na wzrost popytu na miedź, to działania mogą okazać się niewystarczające, aby zapewnić dodatkowy impuls dla wzrostu konsumpcji.

"Zaproponowany przez Chiny plan stymulowania jest pozytywny dla miedzi, ale jest za mało bodźców do wzrostu popytu" - ocenia Yao. Dodaje, że już teraz pojawiają się oznaki osłabienia na tym najbardziej "konsumującym" rynku. Zbliża się sezon letni, a w tym okresie zwyczajowo zapotrzebowanie na miedź na chińskim rynku spada.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME wzrosła 8 USD do 5.533,00 USD za tonę, najwyżej od 10 marca 2020 r.