Między Katowicami a Dubajem. Startuje krajowy szczyt klimatyczny

W Katowicach rozpoczyna się krajowy szczyt klimatyczny PRECOP28. W agendzie najważniejsze pytania o rozwój, gospodarkę, energię. Odpowiedzi poszukają wspólnie politycy, dyplomaci, biznes i naukowcy.

Dwudniowa konferencja PRECOP 28, pod patronatem WNP.PL i PortalSamorzadowy.pl, poprzedzi i przygotuje COP28 - największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Debata otwarcia - pod hasłem „Świat bez emisji - czas na przyspieszenie” i w mocnej międzynarodowej obsadzie - wyznaczy kierunki dwudniowej konferencji. Początek o 9.30.

W kluczowych momentach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach będzie się toczyć równolegle pięc dyskusji na różne tematy: od gospodarowania zasobami i odpadami, poprzez zielone strategie firm i miast, po kwestie globalnej polityki i finansów.

Szczyty klimatyczne organizowane przez ONZ to wydarzenia, w których biorą udział przedstawiciele rządów i głowy państw, naukowcy, eksperci, specjaliści i negocjatorzy, a także przedstawiciele świata biznesu i aktywiści - łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób reprezentujących 200 państw świata.

Tegoroczny, 28. COP odbędzie się w tym roku w Expo City w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i potrwa od 30 listopada do 12 grudnia.

Najpierw PRECOP, potem COP. Droga na szczyt zaczyna się w Katowicach

Poprzedzi go ważne i mocno obsadzone wydarzenie na krajowej scenie - PRECOP 28. Konferencja jest organizowana przez United Nations Global Compact Network Poland - ONZ-owską agendę dla zrównoważonej gospodarki - wspólnie z Grupą PTWP. Portal WNP.PL będzie na bieżąco relacjonował wydarzenia polskiego szczytu klimatycznego w Katowicach.

Przypomnijmy, że Katowice w 2018 roku były gospodarzem COP 24, a efekty współpracy miasta z ONZ stały się impulsem do wielu działań na rzecz klimatu. Jednym z nich był pomysł kontynuowania klimatycznej debaty - już w krajowej, choć międzynarodowej, formule - tak, by Katowice stały się miejscem rozmowy o wyzwaniach, jakie polityka klimatyczna stawia gospodarce. Taka intencja legła u podstaw cyklicznych konferencji PRECOP.

W agendzie rozpoczynającego się dziś spotkania pojawią się najistotniejsze tematy związane z redukcją emisji CO2, polityką klimatyczną Polski i Europy, powstrzymaniem globalnego ocieplenia i łagodzenia skutków katastrofy klimatycznej.

Jednym z głównych nurtów będzie trwająca transformacja sektora energii w kierunku eliminacji paliw kopalnych oraz zmniejszenia wpływu energetyki i zużywającej energię gospodarki na środowisko i klimat.

Ten nurt zyska dodatkową wagę ze względu na lokalizację tegorocznego szczytu. Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z największych na świecie dostawców paliw kopalnych.

30 wydarzeń w dwa dni. Skondensowana wiedza i opinie o tym, co najważniejsze dla klimatu i zrównoważonej gospodarki

Program pomieści - tylko w pierwszym dniu - 14 dyskusji. Cała agenda to 30 wydarzeń zróżnicowanych co do tematu i formy: w sumie pełne spektrum zagadnień najważniejszych dla zrównoważonej gospodarki i walki z kryzysem klimatycznym.

Dziś sesja inaugurująca, a w niej najważniejsze dylematy polityki klimatycznej. Od południa dyskusje z udziałem polityków, biznesu i specjalistów.

W debacie otwarcia weźmie udział Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i jego były przewodniczący oraz reprezentujący kraj gospodarza najbliższego COP Mohamed al Harbi, ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce.

Struktury ONZ będą reprezentowali Sanda Ojiambo, zastępczyni sekretarza generalnego ONZ, dyrektor wykonawcza United Nations Global Compact (UNGC), Kamil Wyszkowski, dyrektor UN GC Network Poland oraz Tim Lardner, dyrektor agencji ONZ zajmującej się wdrażaniem projektów infrastrukturalnych i zamówień dla Systemu Narodów Zjednoczonych (UNOPS).

W gronie dyskutantów są także Maciej Nowicki, minister środowiska w latach 2007-2010, przewodniczący COP14, Wiktoria Soszka, reprezentująca międzynarodową organizację proklimatyczną Extinction Rebellion oraz Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, członkini komisji środowiska, zmiany klimatu i energii działającej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów.

W dyskusji pojawią się pytania dotyczące globalnej polityki klimatycznej. Gdzie jesteśmy na drodze do neutralności klimatycznej? Jak wiele brakuje, by zatrzymać katastrofę klimatyczną w jej najgorszym scenariuszu? A także - jak skutecznie budować konsensus i międzynarodową solidarność wokół tego celu.

Swoje wizje transformacji energetycznej Polski zaprezentują przedstawiciele głównych sił politycznych. Ocieplenie klimatu w gorącym czasie kampanii z pytaniem, czy da się zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju bez paliw kopalnych, gwarantuje odpowiednią temperaturę dyskusji.

Finanse, energia, odpady, transport - dyskusje będą dotyczyły różnych dziedzin gospodarki w kontekście ich wpływu na klimat i środowisko

O tym, jak finansować zielone zmiany w gospodarce, jak zmieniają się strategie instytucji finansowych i firm dowiedzą się ci, którzy wybiorą dyskusję „Zrównoważone finanse” z udziałem menedżerów Europejskiego Banku Inwestycyjnego Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego Banku Pekao i Rady Polityki Pieniężnej.

Zielona transformacja jako szansa dla polskiej gospodarki, produkcja bez odpadów (gospodarka cyrkularna), strategie ESG (środowisko-społeczna odpowiedzialność-ład korporacyjny), wojna i przyszła odbudowa Ukrainy w kontekście zniszczeń w środowisku naturalnym, a także zrównoważony transport i mobilność, rola energii z atomu i wiatru w polskiej transformacji oraz rolnictwo przyszłości to tematy kolejnych debat pierwszego dnia PRECOP.

W obsadzie sesji znajdziemy przedstawicieli polskich i europejskich instytucji, samorządu, największe polskie firmy i eksporterów oraz aktywnych na naszym rynku zagranicznych inwestorów, renomowanych uczelni i organizacji pozarządowych.

Ze swoim bogatym zakresem tematycznym odpowiadającym tematyce COP 28 katowicka konferencja nie tylko wprowadzi w tematykę globalnego szczytu w ZEA, ale przygotuje praktyczne rekomendacje dla negocjatorów.

Zostaną one opracowane bezpośrednio po zakończeniu PRECOP w formie Białej Księgi i przesłane członkom polskiej delegacji na COP 28 oraz innym decydentom i instytucjom zaangażowanym w kwestie polityki klimatycznej i transformacji gospodarki.

Wieczorem poznamy sprzyjające klimatowi osobowości, instytucje i pomysły

Program pierwszego dnia dopełni wieczorna gala wyróżnień konferencji PRECOP 28 pod nazwą „Green Changer”. Wyróżnienia zostaną przyznane osobom publicznym, ludziom mediów i autorytetom, instytucjom, autorom projektów i rozwiązań technicznych. Honorowe nagrody dotyczyć będą działań promujących aktywność na rzecz klimatu i zrównoważonego stylu życia, a także przedsięwzięć, projektów i pomysłów służących w praktyczny i wymierny sposób środowisku i ochronie klimatu.