Międzynarodowa Przesyłka Paletowa Poczty Polskiej - do Czech i na Słowację

Poczta Polska uruchomiła bezpośrednie połączenia drobnicowe Międzynarodowej Przesyłki Paletowej do Czech i Słowacji - podała we wtorek spółka. To kolejny etap rozwoju usług logistycznych oferowanych na terenie Polski i Europy - dodała.

Międzynarodową Przesyłkę Paletową (MPP) Poczta Polska świadczy od ponad roku do kilkunastu państw europejskich. Ruszyły właśnie przewozy do Czech i Słowacji, realizowane z pocztowego centrum logistycznego we Wrocławiu. Pierwsze bezpośrednie transporty wyjechały 27 lipca z Wrocławia.

Operator zapowiada, że planuje uruchomienie kolejnego połączenia z Włochami.

"Usługa międzynarodowej przesyłki paletowej oraz jej dotychczasowy krajowy odpowiednik to strategiczne elementy wdrażanej przez Pocztę Polską oferty kompleksowych usług logistycznych. Jako operator pocztowy mamy odpowiedni potencjał, aby być liczącym się podmiotem logistycznym w Europie Środkowowschodniej" - poinformowała rzeczniczka prasowa PP Justyna Siwek.

Podkreśliła, że bezpośrednie połączenia z Wrocławia do Czech i Słowacji to kolejny etap rozwijania usług na terytorium Europy. "W najbliższej przyszłości planujemy udostępnienie naszym klientom możliwości zlecania nie tylko transportu palet, ale także ładunków kompletnych, tzw. FTL oraz częściowych - PTL. Następnym zaplanowanym krokiem jest uruchomienie bezpośredniego wahadła drobnicowego do Włoch" - zapowiedziała Siwek.

Od 2019 roku Poczta świadczy usługę MPP na terenie Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii i w innych krajach Europy na mocy stałych umów lub na podstawie jednorazowych zleceń. Oprócz planowych połączeń codziennych, firma wprowadza dodatkowe kursy z towarami eksportowanymi z Polski. Ponadto, na przełomie 2019/2020 spółka zaczęła świadczyć kursy MPP do krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii. Transport wahadłowy startuje w tym kierunku z terminala w Białymstoku.

Zgodnie z deklaracją czeskiego partnera, ładunki, które dotrą do usytuowanego na obrzeżach Pragi magazynu typu cross-dock przed godziną 12:00, zostaną doręczone do klientów na terenie miasta jeszcze tego samego dnia. Dotarcie do pozostałych odbiorców w Czechach zostanie zrealizowane następnego dnia roboczego, natomiast dostawa na terenie Słowacji zajmie do 2 dni roboczych.

W ramach MPP Poczta najczęściej obsługuje klientów z branż takich jak: AGD, towary budowlane, armatura, folia, części zamienne, elementy metalowe, szeroko rozumiana branża rolno-spożywcza. Wyłączone z obsługi są m.in towary łatwo psujące się oraz niepodatne transportowo.

Pocztowa MPP jest połączona z siecią CTL Cargo Trans Logistik AG zarówno fizycznie i za pomocą elektronicznej transmisji danych. Firma ta to kontrahent Poczty w centralnych Niemczech, będący jednym z najstarszych partnerskich systemów dystrybucji drobnicowych przesyłek paletowych na terenie Niemiec i Europy - poinformowała Poczta Polska.