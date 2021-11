Międzynarodowe Targi Gdańskie kupiły markę Baltexpo od Targów Warszawskich

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. kupiły od Targów Warszawskich tytuł targowy Baltexpo. Międzynarodowe targi i konferencja Baltexpo to największe i najstarsze w Polsce spotkanie podmiotów z gospodarki morskiej, organizowane w Gdańsku od 1982 r.

Umowę dotyczącą zakupu marki Baltexpo podpisano w czwartek w Gdańsku w siedzibie MTG. Nie ujawniono ceny transakcji.

Marszałek pomorski Mieczysław Struk zdradził, że negocjacje ws. przejęcia tytułu targowego Baltexpo trwały ponad cztery lata.

"Bardzo nam zależy na targach Baltexpo i na tym, aby były one firmowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. Choćby dlatego, że sprawy związane z gospodarką morską, rozwojem floty Marynarki Wojennej, szeroko rozumianym przemysłem offshore związanym np. z planami rządu budowy szeregu farm wiatrowych, dotyczą wielu firm usytuowanych na gdańskim wybrzeżu" - mówił samorządowiec.

Prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski powiedział, że zakup marki Baltexpo i możliwość ich organizacji przez MTG stworzy element synergii dla spółki, tworząc rolę integratora dla branży morskiej.

"Tematem morskim z najdłuższym dorobkiem, realizowanym przez MTG są Targi Balt Military Expo, których pierwsza edycja odbyła się w 1998 r. BME skierowane są do firm zajmujących się produkcją na rzecz obronności i bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu. Wydarzenie to kierowane jest do dużych i globalnych podmiotów polskich i międzynarodowych, a kluczowym klientem jest Marynarka Wojenna RP. Kolejnym tytułem targowym MTG, zorganizowanym po raz pierwszy w tym roku, w formule online, są targi InterMarE South Baltic skierowane do małych i średnich firm z regionu południowego Bałtyku" - wyjaśnił Bojanowski.

Podkreślił, że Baltexpo, organizowane przez MTG, na pewno nie będą już tylko targami przemysłu okrętowego i stoczniowego.

"To będzie wydarzenie łączące średnie i małe przedsiębiorstwa, a także szeroki przemysł morski: offshore i logistykę" - zapowiedział prezes MTG.

22. edycja Baltexpo, organizowanych po raz pierwszy przez MTG, odbędzie się w 2023 r.

Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje Baltexpo to największe i najstarsze w Polsce spotkanie szeroko rozumianej gospodarki morskiej oraz jej kooperantów. Marka Baltexpo znana jest na rynku branży morskiej od 1982 r. To jedyne tej rangi wydarzenie targowo-wystawiennicze realizowane w basenie Morza Bałtyckiego.

Do 2013 roku wszystkie edycje Baltexpo odbywały się w Hali Olivia w Gdańsku. Ostatnie trzy edycje, organizowane w trybie dwuletnim targów, miały miejsce w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo, należącym do MTG.

21. edycja Baltexpo odbyła się we wrześniu tego roku. Uczestniczyło w niej 116 wystawców z 8 krajów. Imprezie towarzyszyło ponad 60 godzin konferencji i debat publicznych.

