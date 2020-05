Międzynarodowe Targi Gdańskie mogą stracić w tym roku od 4 do 9 mln zł

Strata Międzynarodowych Targów Gdańskich w 2020 r wynieść może od 4 do 9 mln zł w zależności od długości okresu, w jakim nie będzie można organizować imprez liczących co najmniej 50 uczestników – ocenił wiceprezes spółki Paweł Orłowski.

Orłowski wyjaśnił w komunikacie prasowym, że prognozowana strata MTG wynika z odwoływania lub przesuwania terminów organizacji własnych, a także zlecanych imprez targowych i kongresowych w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym AmberExpo przy jednoczesnym ponoszeniu kosztów utrzymania spółki.

Z powodu pandemii koronawirusa odwołano m.in. Balt Military Expo, Free Time Festiwal, a Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii Amberif przełożono na 26-29 sierpnia.

"Staramy się pozyskać nowych klientów, zagospodarować posiadaną infrastrukturę w inny możliwy sposób np. na przestrzenie magazynowe. Współpracujemy ze stałymi podwykonawcami w celu stworzenia kompleksowych ofert dla klientów z nowych branż: filmowej czy też broadcastingowej" - dodał Orłowski.

MTG analizuje uzyskanie wsparcia na poziomie lokalnym, regionalnym oraz z tarcz antykryzysowych.

"Jeżeli chodzi o wsparcie, które otrzymaliśmy, to jest rozłożenie na raty składek ZUS za okres trzech miesięcy. Finalizujemy także lokalnie umowę pożyczki płynnościowej. Te instrumenty wsparcia zakładają, że zobowiązania będziemy musieli zapłacić, tylko później. Dlatego tak ważny jest termin +odmrożenia+ targów, który umożliwi odtworzenie wydarzeń, które przynosiły przychód targom i innym branżom. Bez przemyślanej, uzgodnionej na poziomie krajowym strategii narażamy się na ogromne ryzyko upadłości wielu firm zniechęconych brakiem perspektyw i obawą przed pogłębianiem strat" - uważa Orłowski.

Jego zdaniem, targi są "niedocenionym nośnikiem rozwoju gospodarczego". "Nie stać nas na to, aby przegrać w rosnącej po pandemii globalnej konkurencji" - nadmienił.

Wiceprezes MTG przyznał, że spółka oczekuje na odroczenie płatności podatku od nieruchomości i sfinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych części wynagrodzeń wynikających z obniżenia wymiaru pracy.

"Jeśli zaś chodzi o oczekiwania w dalszej perspektywie, to liczymy na zwolnienie ze składek ZUS na okres co najmniej 3 miesięcy. Racjonalnym byłoby także zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres zakazu organizacji imprez targowych i konferencyjnych" - wyjaśnił.

Władze MTG liczą, że uda się zorganizować Jarmark św. Dominika, zaplanowany w dniach 25 lipca-16 sierpnia. Ma to być 760. edycja tej imprezy, która co roku gości setki wystawców oraz tłumy gości.

"Ostateczna decyzja ws. organizacji tego wydarzenia jeszcze nie zapadła, bo jest uwarunkowana wytycznymi rządowymi, etapami odmrażania gospodarki i uzgodnieniami z miastem. Dzisiaj robimy wszystko, żeby Jarmark św. Dominika mógł się odbyć. Przygotowujemy różne scenariusze uwzględniające np. zasady obowiązujące dziś na rynkach i targowiskach. Aby sprostać wymogom sanitarnym planujemy, aby stoiska rozgęścić i ewentualnie rozmieścić na większej niż w ubiegłych latach powierzchni miasta. Ze strony wystawców jest bardzo duże zainteresowanie, ale jeszcze musimy się wstrzymać z ich rejestracją" - powiedział PAP Orłowski.

Dodał, że rozważane jest zmniejszenie o 1/3 liczby kramów. W ubiegłym roku na Jarmarku św. Dominika było ok. 750 stoisk handlowych i punktów gastronomicznych. Liczba ta jednak nie uwzględnia sporej grupy kolekcjonerów, którym organizatorzy imprezy wydzielili do handlu część ulic w Gdańsku.

Orłowski podkreślił, że odwołanie imprezy przyniosłoby ogromne straty nie tylko wystawcom, MTG, ale też i innym branżom.

"Wyobraźmy sobie, że z 800 tys. gości, którzy kilkukrotnie w ciągu trzech tygodni odwiedzają jarmark nagle połowa nie przyjedzie do Gdańska. Zakładając, że każdy z nich wydałby 120 zł - taki jest bowiem średni wydatek na osobę obserwowany w minionych latach nie licząc kosztów noclegu i innych miejskich atrakcji - można oszacować, że przedsiębiorcy oferujący towary i usługi podczas jarmarku stracą nie mniej niż 47 mln zł. A hotele, usługi, centra handlowe i inne branże mogą stracić wielokrotność tej sumy" - ocenił wiceprezes MTG.

Zaznaczył, że takie założenie jest bardzo prawdopodobne, ponieważ w całej grupie odwiedzających jarmark niemal połowa przyjeżdża do Gdańska z powodu chęci uczestnictwa w tej imprezie.

Szacuje się, że przeciętne wydatki turysty odwiedzającego Gdańsk to ok. 350 zł dziennie. "Każde 100 tysięcy gości przynosi więc lokalnej gospodarce przez trzy tygodnie nie mniej niż 735 milionów złotych przychodów" - nadmienił.

"Jeśli chodzi o wydarzenia biznesowe, które mają miejsce w AmberExpo to pojedyncze profesjonalne wydarzenie targowe przeznaczone dla przedsiębiorców z udziałem 450 wystawców i 6 tys. odwiedzających generuje dodatkowe przychody, tylko dla branży hotelowej i gastronomicznej na poziomie 1,5 mln zł. Jeśli do tej kwoty doliczymy same wydatki na rzecz przewoźnika lotniczego, bez innych usług, dodatkowe przychody dla innych branż sięgną 3,8 mln zł" - podkreślił wiceprezes MTG.