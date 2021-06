Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego we wrześniu w Targach Kielce

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego będzie pierwszą imprezą wystawienniczą organizowaną w tym roku w Targach Kielce. Jedna z największych wystaw branży obronnej w Europie odbędzie się we wrześniu.

W środę 2 czerwca, w światowym Dniu Targów, rząd ogłosił decyzję o odmrożeniu branży targowej, która została unieruchomiona ponad 14 miesięcy temu (z krótką jesienną przerwą, kiedy organizacja wystaw była możliwa). Targi będą mogły być ponownie organizowane od 6 czerwca w reżimie sanitarnym - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Wystawą inaugurującą jesienny sezon targowy w Kielcach będzie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który podobnie jak przed rokiem będzie jedyną wystawą branży obronnej w Europie, jaka się odbędzie - poinformowały w środę Targi Kielce.

"Ostatni rok pełen obostrzeń pokazał nam, że jesteśmy bardzo społeczni, spragnieni kontaktów osobistych i to jest źródłem mojego optymizmu co do przyszłości targów. Służą one bowiem budowaniu zaufania niezmiernie ważnego w biznesie, czego nie da się osiągnąć za pośrednictwem internetu" - powiedział Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

Zaznaczył, że wystawy, które miały odbyć się w pierwszym półroczu tego roku, zostały w większości przeniesione na jesień. "Nasz kalendarz jest bardzo ciasny, ale wystawcy oczekują targów" - podkreślił prezes Targów Kielce.

Zanim dojdzie do organizacji imprez wstawienniczych konieczny jest demontaż szpitala tymczasowego, który przez ostatnich kilka miesięcy znajdował się w halach Targów Kielce. Rozbiórka infrastruktury i transport sprzętu medycznego ma się zakończyć w lipcu. Demontaż ma zostać przeprowadzony w takim sposób, aby w razie konieczności szpital tymczasowy ponownie mógł zostać zorganizowany w Targach Kielce.

