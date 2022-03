Międzynarodowy sprzeciw powoduje ​​eksodus korporacji z Rosji

Sankcje międzynarodowe, zamknięcie przestrzeni powietrznej i połączeń transportowych z powodu wojny oraz ograniczenia finansowe dotyczące SWIFT i kontroli kapitału utrudniły wielu firmom dostarczanie części, dokonywanie płatności i wymianę towarową z Rosją. Międzynarodowy sprzeciw konsumentów i traktowanie działalności firm w Rosji jako pomoc reżimowi Władimira Putina powoduje ​​eksodus korporacji z tego kraju.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dobra konsumpcyjne

Hollywoodzkie studia i Netflix

Producenci ciężarówek Volvo AB i Daimler Truck również wstrzymali działalność gospodarczą na rynku rosyjskim.Producent samochodów, który ma najwięcej do stracenia, to Renault. Firma na razie obiecała tylko przestrzegać sankcji. Większościowa kontrola francuskiej firmy nad firmą AvtoVaz, producentem Ład, a także zależność od Rosji w zakresie ok. 12 proc. jej przychodów jest powodem paniki akcjonariuszy. Renault straciło ponad jedną trzecią swojej wartości rynkowej w ciągu dwóch tygodni.Levi Strauss zawiesza działalność handlową w Rosji, gdzie uzyskuje około 2 proc. swojej sprzedaży. „Ogromne zakłócenia występujące w regionie sprawiły, że nie do utrzymania jest normalne prowadzenie działalności. Wszelkie względy biznesowe są wyraźnie drugorzędne w stosunku do ludzkiego cierpienia, którego doświadcza tak wiele osób” - podała firma w oświadczeniuSamsung Electronics, wiodący sprzedawca smartfonów w Rosji, posiadający ponad 30 proc. rynku, zawiesił eksport do tego kraju wszystkich swoich produktów. Koncern zapowiedział, że przekaże 6 mln dol. na działania humanitarne w regionie.Microsoft potępił w piątek „nieuzasadnioną, niesprowokowaną i bezprawną inwazję” Rosji na Ukrainę i powiedział, że zawiesza wszelką nową sprzedaż produktów i usług w Rosji.Firma Apple wstrzymała sprzedaż iPhone'ów i zaczęła ograniczać usługi Apple Pay oraz inne popularne produkty w Rosji, a także usunęła aplikacje RT News i Sputnik News ze sklepów App Store.HP, największy dostawca komputerów do Rosji, wstrzymał eksport do tego kraju, podobnie jak Intel.Nike jest jedną z kilku firm produkujących towary konsumpcyjne, które jako powód wstrzymania sprzedaży w Rosji podały problemy logistyczne.Hiszpański detalista modowy Inditex, który ma 502 sklepy w Rosji, w tym 86 sklepów Zara, również tymczasowo zamyka wszystkie swoje placówki w Rosji i wstrzymuje sprzedaż internetową, twierdząc, że „nie może zagwarantować ciągłości działania i warunków handlowych”.Danone, największy na świecie producent jogurtów, zawiesi inwestycje w Rosji, ale będzie nadal sprzedawał produkty mleczne i żywność dla niemowląt.Czytaj: Oto 10 największych firm, które wycofały się z Rosji Netflix zamyka swoją działalność na rynku rosyjskim informując, że nowi klienci nie będą mogli się już zarejestrować. Firma ma w Rosji około miliona klientów i działa w tym kraju dzięki partnerstwu z National Media Group. Gigant streamingowy nie będzie transmitował rosyjskich kanałów informacyjnych w swoim lokalnym serwisie w tym kraju i wstrzymał wszystkie projekty i przejęcia z Rosji, w tym cztery programy znajdujące się w fazie produkcji.Hollywoodzkie studia, w tym Walt Disney, Paramount Pictures, Sony Corp., WarnerMedia z AT&T i Universal Pictures Comcast, również wstrzymały lub opóźniły wydawanie filmów w Rosji.Witryna TikTok, której właścicielem jest chińska firma ByteDance, zawiesza usługi z powodu nowej rosyjskiej ustawy o fake newsach, mającej na celu wyciszenie sprzeciwu i ograniczenie informacji na temat inwazji na Ukrainę.