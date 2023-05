Mielec: Nowo otwarty dwupoziomowy wiadukt nad torami usprawni komunikację w mieście i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu

Nowy, dwupoziomowy wiadukt nad torami został oddany do użytku w Mielcu. Obiekt, który zastąpił dwa przejazdy kolejowo-drogowe, usprawni komunikację w mieście i zwiększy bezpieczeństwo ruchu – zapewniano w środę podczas konferencji prasowej z okazji uroczystego otwarcia inwestycji.

Nowy wiadukt został wybudowany przez PLK SA w ciągu obwodnicy drogowej, nad reaktywowaną po 12 latach linią kolejową Dębica-Mielec-Padew. Z końcem kwietnia mieszkańcy i kierowcy zyskali możliwość szybkiego dojazdu do strefy ekonomicznej, działek i posesji po drugiej stronie torów.

Uczestniczący w konferencji zorganizowanej na nowym moście wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że wiadukt drogowy, z którego kierowcy mogą korzystać już od kilkunastu dni, jest częścią wielkiej inwestycji kolejowej, zakończonej 1 września 2021 r. Chodzi o zrewitalizowaną linię kolejową między Dębicą a Mielcem, na którą po 12 latach wróciły pociągi.

"Ten wiadukt to poprawa komunikacji drogowej, udrożnienie wlotu do Strefy Ekonomicznej, ale i do części zamieszkałych Mielca. Dzięki tej infrastrukturze wjazd i wyjazd do tego miasta jest bezpieczniejszy, przede wszystkim jest bezkolizyjny" - podkreślił Weber.

Zwrócił uwagę, że linia kolejowa przechodzi pod wiaduktem drogowym.

"Ta bezkolizyjność powoduje dużo większą wygodę, dużo większy komfort przejazdu. Na takich inwestycjach rządowi PiS zależy najbardziej, bo one jak w soczewce pokazują zasadność sprawnej, dobrej i spójnej komunikacji" - zaznaczył wiceminister.

Przypomniał jednocześnie, że Mielec jest miastem przemysłowym, gdzie w strefie ekonomicznej ciągle powstają nowe miejsca pracy, co powoduje duży przychód podatkowy. I - jak mówił - zadaniem rządu we współpracy z samorządem, jest skomunikowanie w sposób modelowy strefy mieleckiej oraz terenów zamieszkałych czego przykładem jest właśnie nowy wiadukt.

Zdaniem uczestniczącego w konferencji marszałka woj. podkarpackiego Władysława Ortyla nowy wiadukt zmienia Mielec.

"Mielec, powiat mielecki od dzisiaj zyskują nową inwestycję, nową jakość, nowe otwarcie" - ocenił Ortyl.

"Stoimy na przecięciu dwóch ważnych inwestycji: kolejowej, realizowanej przez PLK i rząd, oraz drogowej, dróg wojewódzkich, które są realizowane przez samorząd woj. podkarpackiego i będą kontynuowane" - zapewnił marszałek.

Podał w tym miejscu, że koszt obwodnicy północnej Mielca, która zaczyna się w Piątkowcu, biegnie przez most na Wisłoce i dobiega do nowego wiaduktu, to ponad 130 mln zł, wiadukt zaś ponad 30 mln zł, "a to, co nas czeka w realizacji z urzędem miasta (Mielca) to jest droga lotniskowa, która będzie kosztować ponad 65 mln zł".

"Tak więc 200 mln zł inwestycji drogowej spotyka się z inwestycją ponad 400 milionową w infrastrukturę kolejową" - wyliczył marszałek woj. podkarpackiego.

Jak mówił, oddanie do użytku nowego wiaduktu jest to wielkie święto, ale i zobowiązaniem do tego, "abyśmy myśleli o tym ciągu dalszym, aby dojechać bezpiecznie do wschodniej obwodnicy Mielca". "Ciąg drogowy w postaci obwodnicy północnej będzie zamknięty" - dodał Ortyl.

Europoseł Tomasz Poręba nazwał nowy wiadukt kolejowo-drogowy strategiczną inwestycją, który jest częścią kompleksu komunikacyjnego wokół Mielca i wpisuje się w "logikę komunikacyjną powiatu i miasta" wraz z oddaną w 2021 r. linią kolejową Dębica-Mielec-Padew, drugim mostem i obwodnicą.

Dodał, że inwestycja wpisuje się w strategiczny model rozwoju, budowy, dostępności komunikacyjnej regionu, łączenia siecią dróg ekspresowych, jak Via Carpatia, autostrady A4 oraz kolejowych, zarówno między Rzeszowem, Krakowem i Warszawą, jak i Dębica-Mielec-Padew, i dalej w głąb Polski.

Zapowiedział, że niedaleko powstanie droga, która połączy wiadukt z obwodnicą Mielca. Pieniądze na ten cel przekaże rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach "Polskiego Ładu".

"Nas nie interesuje, czy tutaj będzie jeździł mieszkaniec z Mielca, z Podkarpacia należący do PiS, czy do PSL, czy do Platformy Obywatelskiej. My robimy to dla ludzi. To są inwestycje, które mają służyć ludziom, które mają służyć przyszłym pokoleniom, które mają służyć naszym dzieciom i temu, żeby się Polska, Mielec w tym przypadku, Podkarpacie bardzo szybko rozwijały" - zapewnił Poręba.

Wiadukt jest częścią projektu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 332 mln zł netto, pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew - Mielec - Dębica". Finansowanie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Nowy wiadukt w Mielcu ma ponad 120 metrów. W ramach przedsięwzięcia wybudowano drogi dojazdowe. Nowy obiekt nad torami umożliwia sprawny oraz bezpieczny ruch kolejowy i drogowy. Ułatwieniem dla pieszych i rowerzystów jest ścieżka.

W rejonie stacji Mielec na ukończeniu jest już budowa nowego przejścia pod torami. W czerwcu wygodny trakt dla pieszych w ciągu ulic Drzewieckiego-Skargi połączy osiedla obok stacji.

