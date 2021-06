Mierzeja: Most Południowy nad kanałem żeglugowym już otwarty; bliźniaczy Most Północny jest scalany

Turyści, wypoczywający na Mierzei, mogą już przejeżdżać Mostem Południowym nad budowanym kanałem żeglugowym; bliźniaczy Most Północny bliżej Zatoki Gdańskiej jest obecnie scalany, a gotowy ma być w IV kwartale tego roku.

Zastępca dyrektora kontraktu konsorcjum NDI/Besix Mariusz Janczewski opowiedział PAP o technicznych szczegółach mostu.

To jeden z najdłuższych tego typu obiektów obrotowych w Polsce. Rozpiętość mostu wynosi 61 metrów a 48 metrów to długość przęsła zlokalizowanego nad kanałem żeglugowym, którym będzie się odbywała żegluga mniejszych jednostek. Nie każda jednostka będzie wymagała otwarcia mostu. Prześwit między konstrukcją mostu a lustrem wody będzie wynosił 5,5 metra- wyjaśnił wicedyrektor Janczewski. Dla potrzeb dużych jednostek most będzie otwierany.

Masa konstrukcji stalowej mostu wynosi 550 ton łącznie z przeciwwagami czyli takimi elementami, które służą do wyważania konstrukcji podczas ruchu obrotu.

Jak wyjaśnił wicedyrektor Janczewski, most posadowiony jest na trzech podporach. Środkowa jest konstrukcji żelbetowej, w której umieszczone są wszystkie elementy hydrauliki i automatyki, napędzające obrót mostu. Cykl otwierania i zamykania mostu będzie trwał 3 minuty.

Pod oddanym do użytku Mostem Południowym nie ma jeszcze zarysu kanału żeglugowego. Między podporą nr 2 obrotową a podporą 3 będą wkrótce prowadzone prace pogłębiarskie do 5 metrów w głąb. W przyszłym tygodniu "stara droga", z której ruch samochodów został przełożony, zostanie rozebrana i tam rozpocznie się wbijanie ścian stalowych i wykonanie mikropali czyli elementów kotwiących ścianę w gruncie.

Jak wyjaśnił inż. Janczewski konstrukcja mostu wykonywana jest w wytwórni. Tam także wykonywany jest montaż próbny, by sprawdzić jej poprawność przed wysyłką na budowę. Po tym konstrukcja wysyłana jest na budowę w elementach i tam trwa scalanie mostu. Obecnie scalany jest drugi most - Północny. Stan zaawansowania tych prac wynosi 90 proc. Obiekt zostaje następnie pokryty substancją antykorozyjną i uzbrojony w elementy odwodnienia, automatyki i hydrauliki. Jesienią Most Północny ma być gotowy.

Między Mostem Południowym (otwieranym na stronę południową) a Północnym (który będzie otwierany na stronę północną) znajduje się Kapitanat Nowy Świat, z którego nadzorowany będzie w pełni automatyczny proces otwierania i zamykania mostów.

Oba mosty są ważnym elementem całej inwestycji, ponieważ po uruchomieniu kanału żeglugowego przez Mierzeję zapewnią swobodny przejazd samochodów. Auta nie będą stać w korkach w momencie, gdy kanałem będą przepływać jednostki.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl