Mierzeja Wiślana: Przez śluzę portu Nowy Świat przeprawiło się 95 jednostek

95 jednostek przeprawiło się w niedzielę przez śluzę portu Nowy Świat na Mierzei Wiślanej. Statki podpływały też do portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej i portu od Zalewu Wiślanego bez zamiaru przeprawy - poinformował w poniedziałek Urząd Morski w Gdyni.

W sobotę uroczyście otwarto Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, będący częścią nowej drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślany. W dniu otwarcia w sobotę trzy jednostki państwowe: flagowy Zodiak II należący do Urzędu Morskiego oraz Kaper 2, jednostka straży granicznej i Orkan, jednostka SAR, jako pierwsze przepłynęły przez śluzę i wypłynęły z Portu Nowy Świat na Bałtyk.

Jak podał w poniedziałek Urząd Morski w Gdyni, po oficjalnym zainaugurowaniu funkcjonowania nowej przeprawy, w niedzielę 18 września łącznie prześluzowanych zostało 95 jednostek.

Jak wskazano, śluzowanie jest bezpłatne i odbywa się według harmonogramu z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany: I śluzowanie 08:30 - 10:30; III: 13:30 - 15:30, natomiast z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską: II. 11:00 - 13:00 oraz IV. 16:00 - 18:00.

W pierwszym możliwym śluzowaniu w niedzielę odprawiło się 12 jednostek, w drugim - 40 jednostek (śluza wypełniona pomiędzy skrajnymi bramami), III - 38 jednostek (śluza wypełniona pomiędzy skrajnymi bramami) a w IV - 5 jednostek.

Rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska poinformowała, że były też jednostki, które podpłynęły do Kanału Żeglugowego, ale ich załogi nie skorzystały z możliwości przeprawy. Było 6 statków, które odwiedziły port osłonowy (bez zamiaru śluzowania) oraz 4 jednostki, które podpłynęły do portu od strony Zalewu Wiślanego bez zamiaru śluzowania.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany to nieco ponad 10 kilometrów, na rzece Elbląg - także ponad 10 km, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał oraz cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości. Całość inwestycji będzie gotowa w 2023 roku.

