Miesiąc siły złotego. Zwłaszcza jedna waluta znacząco straciła na wartości

W skali ostatniego miesiąca złoty zyskał do wszystkich najważniejszych walut. Wrażenie robi zwłaszcza umocnienie do amerykańskiego dolara, rzędu ponad 40 groszy.

Polska waluta nie miała łatwych ostatnich miesięcy, kiedy to przebijana była bariera 5 zł za dolara, euro czy franka. Poturbowany złoty wrócił jednak do łask inwestorów i w ostatnim miesiącu prezentuje się co najmniej przyzwoicie.

I tak na przestrzeni miesiąca kurs EUR/PLN spadł o 15 groszy, do okolic 4,70 zł za jedno euro.

Kurs CHF/PLN również obniżył się w analogicznym okresie o 15 gorszy, a obecnie za jednego franka trzeba zapłacić 4,82 zł (po kursie spotowym, nieuwzględniającym prowizji narzucanej przez kantor). Również w stosunku do funta szterlinga mamy około 25-groszowe umocnienie, do poziomu 5,35 zł za funta. Nieznaczną aprecjację złoty zanotował także w relacji do czeskiej korony i węgierskiego forinta.

Spektakularny ruch odbył się jednak na parze walutowej USD/PLN, a jego lwia część miała miejsce po danych o inflacji zza oceanu, której niższa wartość zahamowała tegoroczny wzrost siły dolara.

W poniedziałkowe popołudnie jeden dolar jest wyceniany na 4,55 zł, podczas gdy jeszcze przed tygodniem był to poziom 4,70 zł. W skali miesiąca mamy natomiast umocnienie rzędu 42 groszy, a od szczytu z końcówki września (5,06 zł) dolar potaniał o ponad 50 groszy.

Umocnienie waluty sprzyja także polskiej giełdzie, która we wtorek kontynuuje solidne wzrosty. Fundamentalnie jednak nic w polskiej gospodarce się nie zmieniło, więc ostatnie wzrosty są narażone na spadkową korektę, zarówno w przypadku akcji, jak i waluty.

