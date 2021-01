Miesięczny Indeks Koniunktury: najlepsze nastroje w budownictwie i przemyśle, najgorsze w usługach

Firmy relatywnie dobrze oceniają płynność finansową i plany podnoszenia wynagrodzeń, a negatywnie swoją sytuację dot. nowych zamówień - wynika z Miesięcznego Indeksu Koniunktury, który opublikowano w czwartek. Najlepsze nastroje panują w budownictwie i przemyśle, a najgorsze w usługach.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest nowym wskaźnikiem badającym nastroje polskich przedsiębiorstw.

Został opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Poziomem neutralnym Miesięcznego Indeksu Koniunktury jest 100 pkt. Wynik powyżej tej wartości oznacza poprawę koniunktury, a poniżej jej pogorszenie.

Według PIE styczniowy indeks w większości badanych obszarów "negatywnie odstawał od wartości neutralnej". Jedynie wśród ocen płynności finansowej i wynagrodzeń przeważają odpowiedzi pozytywne. Uśredniony MIK w styczniu 2021 r. wyniósł 85,9, co oznacza pogorszenie koniunktury przedsiębiorstw.



Według PIE styczniowe wyniki sugerują, że "firmy weszły w 2021 r. w dość trudnych warunkach, co szczególnie widać w ocenie grudniowego klimatu gospodarczego". "Perspektywy na przyszłość wyglądają lepiej, ale pozostają poniżej neutralnych poziomów. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy sektora usługowego, a relatywnie pozytywnie można ocenić koniunkturę w przemyśle i budownictwie" - skomentował, cytowany w czwartkowym komunikacie, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym Andrzej Kubisiak.

Zdaniem głównego ekonomisty BGK Mateusza Walewskiego ważnym aspektem MIK jest objęcie badaniem także małych przedsiębiorstw. "Są one po pierwsze obszarem gospodarki, którego wsparcie jest jednym z naszych podstawowych zadań, a po drugie są szczególnie wrażliwe na obecny i dalszy przebieg aktualnego kryzysu" - wyjaśnił. Dodał, że choć dopiero kolejne fale badania pozwolą na pełną interpretację osiąganych rezultatów, "to już pierwsze wyniki potwierdzają tę wrażliwość".



W grudniu 2020 r. 48 proc. firm odnotowało niższą wartość sprzedaży w porównaniu do listopada - zwrócił uwagę PIE. Spadek pod koniec stycznia przewiduje natomiast 52 proc. przedsiębiorstw. "Wzrostu sprzedaży spodziewa się tylko 14 proc. firm. W tym samym okresie, co trzecia firma (35 proc.) odnotowała spadek liczby nowych zamówień w relacji miesiąc do miesiąca" - wynika z indeksu. Nieco ponad połowa (53 proc.) utrzymała je na niezmienionym poziomie.

Większość firm (57 proc.) deklaruje ponadto płynność finansową zapewniającą funkcjonowanie na okres powyżej trzech miesięcy. "Tylko 6 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało brak wystarczających środków na funkcjonowanie nawet przez miesiąc" - wskazano. Dodatkowo, w grudniu 79 proc. firm utrzymało w ujęciu miesięcznym poziom finansowania bieżącej działalności środkami zewnętrznymi.

Według indeksu przedsiębiorcy pozytywnie oceniają sytuację na rynku pracy. W grudniu 2020 r. 78 proc. firm planowało utrzymanie zatrudnienia i wynagrodzenia na niezmienionym poziomie w najbliższych trzech miesiącach. Firmy częściej planują zatrudniać (13 proc.) i dawać podwyżki (9 proc.) niż zwalniać (9 proc.) i obniżać płace (6 proc.).

Wystarczające moce produkcyjne w stosunku do portfela zamówień deklaruje 72 proc. przedsiębiorstw. Z kolei co piąty badany wskazywał na zbyt duże moce produkcyjne przy przewidywanych zmianach popytu, a zbyt małe jedynie co 8 proc. badanych przedsiębiorstw.

Co druga firma (49 proc.) nie inwestowała w IV kwartale 2020 r., ale co czwarta (24 proc.) zwiększyła poziom tych wydatków względem poprzednich trzech miesięcy - wynika z indeksu.