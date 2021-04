Miesięczny Indeks Koniunktury w kwietniu wyniósł 97,1 pkt.

Miesięczny Indeks Koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego wyniósł w kwietniu 97,1 pkt., co oznacza wzrost o 6,8 pkt. względem marca. Zdaniem analityków PIE, wciąż jednak jest to odczyt świadczący o niekorzystnej koniunkturze.

Jak czytamy w opublikowanych w poniedziałek (12 kwietnia) danych, odczyt MIK utrzymuje się poniżej poziomu neutralnego.

Relatywnie najlepsza sytuacja jest obecnie w produkcji i handlu, najtrudniejsza zaś - w sektorze usługowym.

PIE podkreśla jednak, że obawy firm zgłaszane na początku pandemii w większości się nie sprawdziły - rok temu aż 30 proc. przedsiębiorstw planowało zwolnienia, dziś natomiast rozważa je tylko 6 proc. z nich.

Szczegółowe dane PIE i BGK pokazują, że w kwietniu MIK przyjmuje wartości powyżej poziomu neutralnego (100 pkt.) w trzech obszarach: zatrudnieniu (108,1 pkt.), wynagrodzeniach (104,6 pkt.) oraz płynności finansowej (115,9 pkt.). Poziomy świadczące o złej koniunkturze obserwowane są w pozostałych komponentach wskaźnika, tj. w wartości sprzedaży (89,2 pkt.), liczbie nowych zamówień (97,3 pkt.), mocach produkcyjnych (95,6 pkt.) i inwestycjach (68,6 pkt.).



Spadek w usługach, wzrost w logistyce

Produkcja i handel w kwietniu osiągnęły najwyższe i lokujące się powyżej poziomu neutralnego odczyty MIK - odpowiednio 108,3 pkt. i 103,9 pkt. Zdecydowany spadek koniunktury zanotowano w usługach, gdzie obecnie poziom MIK wynosi 90,8 pkt. i jest mniejszy o 11,1 pkt. w porównaniu z marcem. Polepszyła się natomiast sytuacja w firmach sektora logistyki TSL - wskaźnik MIK wyniósł tam 99,6 pkt., co stanowi wzrost o 10 pkt., według PIE w związku z okresem przedświątecznym, tradycyjnie związanym z większą liczbą dostaw.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w wśród mikro i małych przedsiębiorców - oceniają analitycy. W firmach mikro wskaźnik wzrósł jednak o 15,9 pkt. i wynosi obecnie 91,3 pkt., co wciąż stanowi wynik negatywny, ale bliski poziomu neutralnego - zauważa PIE. Największe polepszenie koniunktury odnotowano w firmach średnich, wśród których niemal co trzecia (32 proc.) odnotowała wzrost wartości sprzedaży, a 24 proc. odnotowało wzrost liczby zamówień.

W stosunku do badania prowadzonego w ubiegłym roku według PIE wystąpiła zdecydowana poprawa ocen zmian wartości sprzedaży; udział firm, w których nastąpił wzrost sprzedaży z 6 proc. w 2020 r. do 22 proc. w 2021 r. wzrósł, poprawiła się również sytuacja w zakresie liczby zamówień - odsetek firm odnotowujących ich wzrost zwiększył się z 6 proc. w 2020 r. do 19 proc. w 2021 r.



Zatrudnienie i wynagrodzenia

PIE zwraca uwagę na znaczącą poprawę w obszarze ocen przyszłego zatrudnienia. Udział firm planujących wzrost zatrudnienia wzrósł z 2 proc. w 2020 r. do 14 proc. w 2021 r. Utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia zadeklarowało 80 proc. przedsiębiorstw, podczas gdy w ub. roku było to 68 proc.

Do 4 proc. zmniejszył się odsetek firm planujących redukcję wynagrodzeń. Dla porównania w ub. roku było ich 56 proc. - podaje PIE. Z danych think-tanku wynika, że znaczne zmiany nastąpiły również w kwestii deklaracji dotyczącej płynności finansowej firm. Płynność pozwalającą na przetrwanie powyżej trzech miesięcy w 2020 r. deklarowało jedynie 27 proc. przedsiębiorstw, obecnie wskazuje na nią już 53 proc. - czytamy w raporcie.

Miesięczny Indeks Koniunktury MIK to narzędzie badające nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, opracowane przez PIE i BGK. MIK powstaje co miesiąc na poziomie pomiarów siedmiu kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw - wartości sprzedaży, nowych zamówień, zatrudnienia, wynagrodzenia, mocy produkcyjnych, wydatków inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Poziomy liczbowe MIK obliczane są na podstawie wyników badań ankietowanych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 firm w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych.

