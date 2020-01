Mieszany obraz na rynku akcji. PGE po raz pierwszy w historii poniżej 7 zł

W piątek na warszawskim parkiecie panował zróżnicowany obraz – WIG20 i WIG spadły, a pozostałe główne indeksy poszły w górę, czemu towarzyszyły wysokie obroty, ponad 1,2 mld zł. W gronie blue chipów najsilniej zniżkowały PGE, Play i CCC.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały spadki - najsilniej zniżkował indeks akcji rosyjskich - RTS, który stracił ok. 1,8 proc.

Kurs akcji PGE zszedł po raz pierwszy w historii poniżej poziomu 7 zł.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Alior Bank - o 2,2 proc., Dino Polska - 2,2 proc. i CD Projekt - o 1,3 proc. W górę poszły także akcje Lotosu - o 0,8 proc.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,7 proc. do 2.065,90 pkt., WIG zniżkował 0,4 proc. do 56.681,27 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 4.008,79 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,1 proc. do 12.616,89 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 1.218 mln zł, z czego 1.072 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Z indeksów sektorowych zwracał uwagę spadek WIG-telekomunikacja, który zniżkował o 2,2 proc.

W piątek przed otwarciem sesji minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformował PAP o zwróceniu się do prezesa UKE o rozważenie zmian w proponowanych zasadach aukcji pasm pod budowę sieci 5G umożliwiających kupno więcej niż jednego bloku przez grupę kapitałową.

"Umożliwienie kupna więcej niż jednego bloku przez grupę kapitałową mogłoby zwiększyć rywalizację między telekomami o częstotliwości i przez to spowodować wzrost wydatków, co w konsekwencji byłoby negatywne dla wyceny telekomów" - powiedział analityk Pekao Investment Banking, Łukasz Kosiarski.

WIG20 rozpoczął dzień minimalnie powyżej czwartkowego zamknięcia, po czym wszedł w fazę spadkową, która trwała do ok. godz. 12.00, a następnie do końca sesji poruszał się trendzie bocznym o kilkupunktowej rozpiętości.

DAX spadł 1,17 proc., a S&P500 zniżkował 1,22 proc. o godz. 17.15.

Na zachowanie rynków akcji mogły mieć wpływ nowe doniesienia, dotyczące wirusa Wuhan - w czwartek WHO ogłosiła alert międzynarodowy w sprawie epidemii, a statystyki publikowane przez media wskazywały na kolejne zachorowania.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PGE - o 4,5 proc., Play - o 3,2 proc. i CCC - o 3,1 proc. Zniżkowały także kursy Cyfrowego Polsatu - o 2,5 proc., PGNiG - o 1,9 proc. i KGHM - o 1,4 proc.

Analityk Ipopema Securities Robert Maj uważa, że spadający od dłuższego czasu kurs to wynik, m.in., podwyżek cen kontraktów na emisję CO2 i konieczności ujęcia ich w bilansie, co z kolei przełoży się na pogorszenie rentowności.

Dyrektor ds. komunikacji Cyfrowego Polsatu Tomasz Matwiejczuk powiedział, że sytuacja, w której każdy operator będzie mógł kupić maksymalnie jeden blok częstotliwości z pasma C będzie korzystniejsza dla rynku telekomunikacyjnego i rozwoju sieci 5G.

Zdaniem analityków żaden z operatorów komórkowych nie może sobie pozwolić na to, by nie kupić bloku pasma C w nadchodzącej aukcji, w związku z czym kupno dwóch bloków przez jednego operatora może być trudne - analitycy dodali, że sytuacja, w której jeden gracz posiadałby połowę dostępnego pasma, mogłaby również w dłuższym terminie zmniejszyć konkurencję na rynku.

PGNiG podał w komunikacie prasowym, że PGNiG Upstream Norway uzyskał ostateczną zgodę administracyjną na zakup dodatkowych 10 proc. udziałów w koncesjach PL636 i PL636B na Morzu Północnym, dzięki czemu udział spółki w obu koncesjach wzrósł do 30 proc.

Dyrektor departamentu ryzyka finansowego i rynkowego KGHM Polska Miedź Łukasza Bielak poinformował, że spółka w najbliższych tygodniach spodziewa się dużej zmienności notowań cen miedzi w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Chinach.

W czwartek po zakończeniu notowań Lotos poinformował, że rada nadzorcza powołała Pawła Majewskiego na stanowiska prezesa zarządu spółki.

W piątek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że Grupa Lotos, po konsolidacji z PKN Orlen, w ramach specjalizacji może rozważyć stworzenie w Gdańsku klastra technologii wodorowych i czystych technologii energetycznych, uwzględniającego m.in. dotychczas realizowane projekty Pure H2 oraz projekty wodorowe Orlenu.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Rafako - spadek o 7,2 proc., BAH - o 6,2 proc. i Polimeksu - o 6,0 proc. Spadł również kurs akcji PKP Cargo - o 3,3 proc.

BAH poinformował, że Nationale-Nederlanden OFE zmniejszył zaangażowanie w akcje spółki poniżej 5 proc.

W piątek rano Urząd Transportu Kolejowego podał, że udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w 2019 roku do 40,35 proc. całego rynku wobec 43,57 proc. w 2018 roku.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje R22 - wzrost o 5,7 proc. i Medicalghoritmics - o 4,0 proc. Wzrosła też cena Kęt - o 2,8 proc.

W trakcie piątkowych notowań Kęty podały, że spodziewają się uzyskania skonsolidowanego zysku netto za 2019 rok na poziomie 294 mln zł - wcześniej, w lutym 2019, Kęty prognozowały, że osiągną 261 mln zł skonsolidowanego zysku netto.