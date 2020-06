Mieszany obraz na warszawskim rynku akcji

W środę na GPW zachowanie się głównych indeksów akcji było zróżnicowane. WIG20 i WIG zniżkowały, pozostałe indeksy lekko wzrosły. Rynki znalazły się w zawieszeniu i zbierają siły przed kolejnym silniejszym ruchem – uważają analitycy.

Po wczorajszym silnym wzroście dzisiaj mieliśmy spokojną sesję, bez większej historii. WIG20 na początku notowań ustalił maksimum dzienne, a później nieco stracił.

Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 0,6 proc. osiągając poziom 1.787,81 pkt., WIG zniżkował 0,1 proc. do 50.312,80 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,0 proc. do 3.546,34 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,4 proc. do 13.289,09 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.086 mln zł, z czego 870 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

"Jesteśmy trochę w zawieszeniu. Z jednej strony czynnikiem wspierającym akcje są dobre odczyty na temat aktywności gospodarczej. Przykładem wczorajsze, nadspodziewanie dobre dane o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony inwestorzy obawiają się nawrotu epidemii, co nakazuje im podchodzić ostrożnie do kontynuacji zwyżki" - dodał.

"Jesteśmy trochę w zawieszeniu. Z jednej strony czynnikiem wspierającym akcje są dobre odczyty na temat aktywności gospodarczej. Przykładem wczorajsze, nadspodziewanie dobre dane o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony inwestorzy obawiają się nawrotu epidemii, co nakazuje im podchodzić ostrożnie do kontynuacji zwyżki" - dodał.

WIG20 rozpoczął sesję nad kreską, a następnie zniżkował do ok. godz. 12. Od południa do zamknięcia indeks blue chipów poruszał się w trendzie bocznym, o kilkunastopunktowej zmienności.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki. Najsilniej zniżkowały akcje czeskie - indeks PX stracił 1,4 proc.

Niemiecki natomiast DAX idzie w górę o 0,7 proc. o godz. 17.20, a amerykański S&P 500 zniżkuje 0,2 proc.

Na GPW 7 z 15 indeksów sektorowych spadło. 14 z 20 spółek WIG20 zniżkowało.

Najmocniej w WIG20 poszło w dół JSW (-5,9 proc. do 18,63 zł).

"Być może wpływ na to miało obniżenie perspektywy ratingu dla długu JSW do oceny negatywnej, dokonane przez Eurorating" - uważa analityk DM BOŚ.

Kurs PZU spadł 1,4 proc. do 30,07 zł.

Analityk Raiffeisen Centrobank Oliver Simkovic obniżył rekomendację dla akcji spółki do "trzymaj" z "kupuj", wyznaczając cenę docelową na poziomie 35 zł, podał Bloomberg.

NBP ocenił w czerwcowym raporcie o stabilności finansowej, że oczekiwany przez bank spadek przychodów ze składek oraz zysków z lokat spowoduje pogorszenie wyników technicznych i finansowych zakładów ubezpieczeń.

Orange zyskał 0,7 proc. do 6,37 zł.

Walne zgromadzenie spółki zdecydowało, aby zysk netto za 2019 rok został przeniesiony na kapitał rezerwowy, który będzie mógł być przeznaczony w przyszłości na wypłatę dywidendy.

Na szerokim rynku zniżkował Sfinks Polska (-3,7 proc. do 0,518 zł).

Firma podała, że sprzedaż gastronomiczna netto w jej restauracjach w okresie lockdownu spadła rdr o ponad 90 proc., a od 18 maja do 16 czerwca była niższa o około 60 proc.

W górę poszedł Mercator Medical (+7,5 proc. do 65,80 zł) przy obrotach ok. 23 mln zł.

"Dzisiaj kurs Mercatora był bardzo zmienny. Ok. godz. 10.30 wskutek realizacji jednego dużego zlecenia PKC spółka nagle zniżkowała z ok. 65 zł do ok. 59 zł, lecz szybko odrobiła ten spadek. Wydaje się, że nie stały za tym czynniki o charakterze fundamentalnym" - wyjaśnił Konrad Ryczko.

Ten Square Games po wzroście o 5,6 proc. do 545 zł ustanowił maksimum historyczne.

Analityk Haitong Banku Konrad Księżopolski utrzymał w raporcie z 16 czerwca rekomendację "kupuj" dla gamingowej spółki, podwyższając cenę docelową do 644 zł z 505 zł.