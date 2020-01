Mieszany obraz rynku na GPW. Najsilniej w dół PKN Orlen

We wtorek na warszawskim parkiecie panował mieszany obraz rynku – WIG20 i WIG zniżkowały, pozostałe główne indeksy poszły w górę. W gronie blue chipów najmocniej spadły kursy PKN Orlen, Lotosu i PGE.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 stracił 1,3 proc. do 2.145,01 pkt., WIG zniżkował 0,6 proc. do 58.283,26 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,7 proc. do 4.053,17 pkt., a sWIG80 wzrósł 1,0 proc. do 12.373,51 pkt.

Indeks sektorowy WIG-energia spadł 1,5 proc. - wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował w TVN24, że zakładany koszt rekompensat za wzrost cen energii dla budżetu wynosi ok. 3 mld zł i będzie ujęty w budżecie 2021 roku.

Obroty na GPW wyniosły 773 mln zł, z czego 621 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 od początku sesji oscylował w trendzie bocznym w przedziale ok. 2.165-2.175 pkt., po czym ok. godz. 15.30 rozpoczął fazę spadkową, naśladując zachowanie rynków bazowych.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki - jedynie w Turcji miały miejsce wzrosty - indeks BIST100 zyskał 1,1 proc.

DAX wzrósł 0,77 proc., a S&P500 zniżkował 0,09 proc. - o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PKN Orlen - o 4,0 proc., Lotos - o 3,3 proc. i PGE - o 2,7 proc.

Agencja Bloomberg podała w trakcie wtorkowych notowań, że analityk HSBC Ildar Khaziev obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "redukuj" z "trzymaj", a cenę docelową akcji tej spółki ustalił na 77 zł.

W piątek po sesji PGE poinformowała, że w związku z zatwierdzeniem przez URE taryfy PGE Obrót na sprzedaż energii, utworzy w wynikach IV kwartału 2019 r. rezerwę w segmencie Obrót, oszacowaną dla całego 2020 roku, w wysokości ok. 220-260 mln zł.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: JSW - o 4,0 proc. i Dino Polska - o 1,1 proc.

W ocenie analityka DM Trigon, Łukasza Rudnika, wtorkowy wzrost kursu JSW może być związany z piątkowymi danymi o wzroście cen węgla koksującego w Australii.

Dino Polska poinformowało, że otworzyło w 2019 roku 243 nowe sklepy wobec 202 rok wcześniej. Na koniec grudnia 2019 roku sieć liczyła 1.218 sklepów, a powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 472,2 tys. m kw. wobec 375,7 tys. m kw. rok temu.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Getin Holding - kurs spadł o 2,9 proc. Pozytywnie wyróżniły się natomiast akcje Polimeksu - wzrost o 14,5 proc., Wirtualnej Polski - o 8,5 proc., Trakcji - o 7,5 proc. i ComArchu - o 7,4 proc. Zwyżkował także kurs Develii - o 2,6 proc.

Podczas wtorkowej sesji Develia podała, że sprzedała w całym 2019 roku 1.510 lokali wobec 1.710 lokali przed rokiem. Według wyliczeń w samym czwartym kwartale deweloper sprzedał 582 lokale.