Mieszkańcy mogą skorzystać ze szkoleń w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie"

Jak bezpiecznie korzystać z internetu, mediów społecznościowych czy załatwić sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu – będą mogli się nauczyć mieszkańcy woj. podlaskiego w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie". Ruszył nabór chętnych na szkolenia.

Projekt realizowany przez urząd marszałkowski w Białymstoku zakłada, że z czterech rodzajów szkoleń będzie mogło łącznie skorzystać ponad 1,5 tys. osób dorosłych, z różnych grup wiekowych. Szkolenia mają się rozpocząć we wrześniu.

Ich główny cel to podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców w życiu codziennym i zawodowym - poinformowała w piątek na konferencji prasowej online - wspólnej z wicemarszałkiem województwa Stanisławem Derehajło - dyrektor departamentu społeczeństwa informacyjnego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Agnieszka Aleksiejczuk.

Z projektu mogą skorzystać także osoby, które są wykluczone cyfrowo, a będą się mogły nauczyć nawet podstawowej obsługi komputera. Inni mogą np. zdobyć nowe, dodatkowe umiejętności, by jeszcze bardziej wykorzystać komputer do rozwoju swoich pasji, zainteresowań czy do rozwoju zawodowego.

Szkolenia mają się odbywać albo stacjonarnie, albo - w związku z pandemią - w formie zdalnej.

"W czasie epidemii koronawirusa przekonaliśmy się, jak ważna jest umiejętność efektywnego korzystania z internetu, jak bardzo ułatwia znajdywanie potrzebnych informacji (telefony, ogłoszenia, opinie, realizacja hobby), o ile zwiększa możliwości realizacji codziennych spraw takich, jak: zakupy, usługi bankowe, usługi z zakresu zdrowia, sprawy urzędowe, wreszcie, jak ułatwia komunikację z rodziną i znajomymi" - napisano w przekazanej PAP przez dyrektor Aleksiejczuk informacji o projekcie.

Wicemarszałek Stanisław Derehajło przypomniał, że jednym z priorytetów działań obecnego zarządu województwa podlaskiego jest nauka mieszkańców regionu, by mogli swobodnie korzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje internet i takie projekty jak ten temu służą.

"Mam nadzieję, że zainteresowanie cyfrowym Podlasiem będzie bardzo duże i że również będziemy mogli rozbudować ten projekt o kolejne komponenty" - mówił Derehajło.

Wartość projektu to prawie 1 mln zł. Ponad 826 tys. zł z tej kwoty to pieniądze z UE z programu Polska Cyfrowa 2014-2020.