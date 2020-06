Mieszkańcy Sławkowa zapowiadają protest ws. dojazdu do terminali logistycznych

Na poniedziałek mieszkańcy Sławkowa (Śląskie) zapowiedzieli pikietę i zatrzymanie ruchu na tamtejszej ul. Hrubieszowskiej. Stała się ona główną drogą do tamtejszych terminali logistycznych - po tym, jak władze Dąbrowy Górniczej zamknęły ciężarówkom możliwość dojazdu przez swój teren.

Sprawa wiąże się z postulowaną od lat przez miasta Zagłębia Dąbrowskiego budową nowych dróg do terminali logistycznych w Sławkowie, gdzie kończy się LHS - najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce przeznaczona do transportu towarowego. Samorządowcy już od lat akcentują, że, aby należycie wykorzystać m.in. największy tamtejszy Euroterminal, potrzebna jest budowa dróg łączących go z trasami S1 oraz DK 94.

Jak przekazał w niedzielę rzecznik sławkowskiego magistratu Krzysztof Kozieł, w poniedziałek o godz. 11 przeprowadzona zostanie pierwsza pikieta na ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie, połączona z czasowym wstrzymaniem ruchu. To jedna z dróg dojazdowych do sławkowskich terminali, na którą przeniósł się ruch ciężarówek w związku z zamknięciem ul. Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej.

Rzecznik policji w Będzinie komisarz Paweł Łotocki powiedział PAP, że policjanci znają sytuację związaną z obecną organizacją ruchu w tym rejonie i wiedzą o związanym z tym niezadowoleniu mieszkańców. "W poniedziałek będziemy na miejscu i będziemy sprawdzać, czy nie będą naruszane przepisy"" - zasygnalizował Łotocki.

W ostatnich dniach burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk wysłał do prezydenta Dąbrowy Górniczej list, w którym ocenił, że zamknięcie ul. Strzemieszyckiej dla ciężarówek to rozwiązywanie dąbrowskich problemów komunikacyjnych kosztem mieszkańców Sławkowa.

Akcentując dotychczasową dobrą współpracę burmistrz Adamczyk przestrzegł prezydenta Bazylaka, że "nieliczenie się z mniejszym sąsiadem oraz takie podejście w rozwiązywaniu problemów nie wróży niczego dobrego dla relacji sąsiedzkich i współpracy między miastami". Przypomniał przy tym, że Sławków liczy 7 tys. mieszkańców, a Dąbrowa Górnicza - 120 tys.

Burmistrz Sławkowa zaznaczył, że z usług terminali w Sławkowie korzysta wielu przedsiębiorców transportowych z Dąbrowy Górniczej, a dąbrowski samorząd, promując strefę inwestycyjną w tamtejszej dzielnicy Tucznawa wskazuje, że jest ona świetnie i blisko skomunikowana z Euroterminalem w Sławkowie. Tymczasem od 3 czerwca ruch ze strefy do terminali możliwy jest tylko przez Sławków.

"W imieniu mieszkańców Sławkowa (…) stanowczo protestuję przeciwko przerzucaniu całości ciężkiego ruchu kołowego na wąskie, należące do powiatu będzińskiego drogi w reprezentowanym przez mnie mieście" - napisał Adamczyk. Podkreślił, że już przed zmianami przez Sławków jeździło ponad 500 ciężkich pojazdów dziennie, a drogi do zespołu terminali na terenie tego miasta są w o wiele gorszym stanie, niż lepiej przystosowana do takich obciążeń ul. Strzemieszycka.

W informacji dąbrowskiego magistratu o zmianach pisano, że wzmożony ruch ciężarówek na ul. Strzemieszyckiej stał się utrapieniem dla okolicznych mieszkańców. "Mieszkańcy Strzemieszyc od wielu lat zwracali uwagę na ten problem. Dla ich komfortu i większego spokoju, zdecydowaliśmy się wprowadzić zmiany i ograniczyć ruch ciężarowy. Liczę, że policja będzie konsekwentnie egzekwować ten przepis" - mówił cytowany w informacji prezydent Dąbrowy Górniczej.

Dąbrowski samorząd przyznaje, że ul. Strzemieszycka to stosunkowo wygodna droga tranzytowa do licznych zakładów produkcyjnych i Euroterminalu w Sławkowie. "Kierowcy nie wybieraliby dojazdu do niego ul. Strzemieszycką, gdyby był odpowiednio skomunikowany z drogą ekspresową S1. Pomimo, że to problem znany od dawna, do tej pory nie ruszyła budowa łącznika z tą trasą" - zastrzegli dąbrowscy samorządowcy.

Odniósł się do tego w swoim wystąpieniu burmistrz Adamczyk. "Sławków wskazuje od dawna na konieczność budowy tego drogowego łącznika S1 na różnych forach, również rządowych. Dlatego proponuję jednak mocniejsze wsparcie tych działań (bo są one także w interesie gospodarczym Dąbrowy Górniczej), zamiast przerzucania tych obciążeń tylko na Sławków. W mojej opinii nie jest to sposób na rozwiązywanie problemów w układzie zagłębiowskim czy metropolitalnym" - uznał.

W informacji sławkowskiego magistratu przypomniano też, że łącznik pomiędzy S1 a Euroterminalem zapisano jako przedsięwzięcie do realizacji w rządowym kontrakcie terytorialnym dla woj. śląskiego w 2014 r., "wciąż jednak pozostaje pieśnią bliżej nieokreślonej przyszłości, bo rząd nie kwapi się do realizacji tej wielomilionowej inwestycji".

Euroterminal w Sławkowie k. Dąbrowy Górniczej to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie sięga wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy. Linia o szerokim rozstawie toru (1520 mm) styka się tam z normalnotorową (1435 mm). Operatorem jest spółka Euroterminal Sławków, należąca do katowickiej Grupy CZH - jednej z firm z portfela Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).