MIK: stabilna koniunktura we wrześniu m.in. dzięki płynności finansowej firm

Podstawą stabilnej koniunktury we wrześniu jest płynność finansowa firm i dobra sytuacja pracowników - wynika z wrześniowego wskazania Miesięcznego Indeksu Koniunktury PIE i BGK. Najlepszą płynność deklarują firmy handlowe, a zwiększenie zatrudnienia m.in. budownictwo.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest wskaźnikiem badającym nastroje polskich przedsiębiorstw. Został opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poziomem neutralnym MIK jest 100 pkt. Wynik powyżej tej wartości oznacza poprawę koniunktury, a poniżej - jej pogorszenie.

We wrześniu MIK spadł o 1,3 pkt. i wynosi 109,6 pkt. Jak wskazał PIE, to czwarty w tym roku odczyt Indeksu powyżej poziomu neutralnego. "Wynik oznacza nieznaczne pogorszenie koniunktury względem poprzedniego miesiąca, ale nadal wskazuje na przewagę pozytywnych nastrojów przedsiębiorców" - stwierdzili autorzy badania.

Zgodnie z odczytem wrześniowym wszystkie komponenty MIK - poza inwestycjami - osiągnęły poziom powyżej odczytu neutralnego. Najwyższe wartości dotyczyły płynności finansowej (138,8) oraz zatrudnienia (112,6) i wynagrodzeń (112,2).

O niższym wyniku MIK w dziewiątym odczycie w największym stopniu zadecydowały: negatywne zmiany w wartości sprzedaży (-5,4 pkt.), liczbie nowych zamówień (-4,6 pkt.) oraz w mocach produkcyjnych (-4,9 pkt.). Analitycy zwrócili uwagę, że o ile MIK dla zatrudnienia spadł o 4,2 pkt., to dla wynagrodzeń wzrósł o 2,5 pkt. m/m. Jedynym komponentem pozostającym poniżej odczytu neutralnego - zarówno w tym miesiącu, jak i w poprzednich - były inwestycje. Wartość wskaźnika dla inwestycji "sukcesywnie wzrasta od maja, a w odczycie wrześniowym osiągnęła poziom 97,1 pkt., czyli o 4 pkt. więcej niż w sierpniu i aż o 48 pkt. więcej niż w maju" - stwierdzono.

Najwyższy poziom Indeksu zaobserwowano w przypadku wskaźnika dot. płynności finansowej przedsiębiorstw, który od czerwca sukcesywnie wzrasta, a w ostatnim pomiarze osiągnął poziom 138,8 pkt.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w niektórych branżach, takich jak budownictwo i TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), "wciąż widać wyzwania związane z lukami kadrowymi". Zaznaczono, że wzrost MIK odnotowano wyłącznie w sektorze handlu, co może to być związane z sezonowymi zmianami zachowań konsumenckich.

Zdaniem kierownika zespołu strategii w Polskim Instytucie Ekonomicznym Pawła Śliwowskiego, to czy wrześniowy odczyt indeksu to znak chwilowego uspokojenia trendu, widocznego we wcześniejszych odbiciach pokryzysowych, czy zapowiedź poważniejszych problemów zależy w dużej mierze od tego, jak, wobec "relatywnie niskiego w skali Europy poziomu zaszczepienia, przyrastać będzie liczba jesiennych zachorowań na koronawirusa i jakie restrykcje zostaną wprowadzone".

Według badania MIK we wrześniu pozostaje najwyższy dla dużych firm (112,6 pkt.). Za nim uplasował się indeks dla mikrofirm (111,1 pkt.) - w przypadku mikroprzedsiębiorstw odnotowano najwyższy wzrost, o 16 pkt. w porównaniu z sierpniem. Mniejszy wzrost nastąpił wśród małych podmiotów (o 1,1 pkt.). Z kolei pogorszenie nastrojów we wrześniu zaobserwowano w dużych (spadek o 8,7 pkt.) i średnich przedsiębiorstwach (spadek o 5,2 pkt.).

Z badania wynika też, że zdecydowana większość firm (68 proc.) deklaruje płynność finansową dostateczną, by zapewnić ciągłość funkcjonowania powyżej 3 miesięcy. Jest to wzrost o 6 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim odczytem. Jak wyliczono, 81 proc. dużych firm dysponuje środkami na funkcjonowanie powyżej trzech miesięcy. Najwięcej deklaracji o braku płynności od początku pomiarów pochodziło od mikrofirm. W bieżącym odczycie 7 proc. z nich oceniło, że ich środki finansowe nie pozwalają im na funkcjonowanie nawet przez miesiąc.

Najlepszą płynność finansową deklarują firmy handlowe. 82 proc. z nich ma środki na przetrwanie powyżej 3 miesięcy (wzrost o 24 pkt. wobec ubiegłego miesiąca). Natomiast deklaracje o braku płynności składają przede wszystkim firmy z branży TSL (6 proc.) i budowlane (6 proc.). Budownictwo było też jedyną branżą, w której, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zmalał udział deklaracji o najlepszej płynności.

W najnowszym odczycie MIK nastroje w czterech z pięciu analizowanych branż spadły. Największy spadek m/m - drugi miesiąc z rzędu - dotyczył firm produkcyjnych (-6,6 pkt.) oraz usługowych (-5,3 pkt.).

Poprawę nastrojów przedsiębiorców, wyrażającą się wzrostem wartości indeksu we wrześniu, w porównaniu z sierpniem, odnotowano tylko wśród firm handlowych (+3,8 pkt.). "W tej branży od czerwca notujemy przewagę pozytywnych nastrojów przedsiębiorstw"- stwierdzili analitycy. Dodano, że we wrześniu nastąpił spadek nastrojów w firmach budowlanych i TSL, po wzroście miesiąc temu. W przypadku firm budowlanych - o 3,2 pkt. do poziomu 109,2 pkt, a w firmach TSL - o 0,9 pkt. do poziomu 110,8 pkt.

Jak wynika z bieżącego odczytu, co piąta duża firma planuje zwiększenie zatrudnienia, a co piąta średnia chce zwiększyć wynagrodzenia. Z kolei zdecydowana większość przedsiębiorstw (78 proc.) planuje utrzymanie stanu zatrudnienia, a 16 proc. chce też zatrudnić nowych pracowników. Jedynie 6 proc. przedsiębiorstw zamierza zmniejszyć zatrudnienie. Plany zwiększenia zatrudnienia mają przede wszystkim duże firmy (22 proc.) - ale w porównaniu z poprzednim miesiącem jest to spadek o 14 pkt. proc.

Zwiększenie zatrudnienia planują przede wszystkim: branża TSL (21 proc.) i budownictwo (21 proc.). W przypadku TSL stanowi to wzrost o 4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w budownictwie udział deklaracji o zwiększeniu zatrudnienia pozostał bez zmian.

Ponadto 84 proc. firm planuje, że w najbliższych trzech miesiącach pozostawi wynagrodzenia na niezmienionym poziomie. 13 proc. przedsiębiorstw chce ich zwiększenie (więcej o 3 pkt proc. m/m), a 3 proc. - obniżenie. Zwiększenie wynagrodzeń planują przede wszystkim średnie firmy (18 proc.); żadna z dużych firm nie planuje ich zmniejszania.

Dyrektor biura analiz i główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski zaznaczył, że poprawiająca się sytuacja finansowa pozwala większej liczbie firm planować podwyżki w odpowiedzi na rosnącą presję płacową, która jest wynikiem trudniejszej, z punktu widzenia pracodawców, sytuacji na rynku pracy: niski poziom bezrobocia oraz mniejsze obawy o najbliższą przyszłość zachęcają pracowników do poszukiwania lepiej płatnych miejsc pracy. "Z optymizmem patrzymy na stabilnie rosnący komponent inwestycyjny indeksu, choć wciąż, jako jedyny, nie przekroczył on jeszcze poziomu neutralnego" - wskazał. Według niego poprawiająca się ogólna sytuacji gospodarcza oraz stabilizacja sytuacji finansowej na dobrym poziomie powinny sprzyjać wzrostowi aktywności inwestycyjnej.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) powstał na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK są obliczane na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw.

