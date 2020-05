Mikrofirmy nie składają broni. Skąd ten wzrost?

W pierwszym kwartale spadła, i to znacząco, liczba zarejestrowanych nowych podmiotów gospodarczych. Te dane są niepokojące, ale jest też iskierka nadziei – mikroprzedsiębiorcy nie dają się kryzysowi. Pod koniec kwietnia więcej mikrofirm przybyło niż ubyło.

W ostatniej dekadzie kwietnia do CEIDG wpłynęło 9295 wniosków o wznowienie działalności i 5772 o zawieszenie. Złożono także 4619 wniosków o zarejestrowanie działalności i 2829 o zamknięcie. Przypomnijmy, że w ostatnich 10 dniach marca było znacznie gorzej. Zawieszono wówczas 28 432 działalności i zakończono 3124 wobec 2694 wznowionych i 2972 nowych.W tym roku marzec był wyjątkowy (tylko w ciągu dwóch ostatnich dni tego miesiąca aż 15 tys. firm złożyło wniosek o zawieszenie działalności) ale duży ruch w CEIDG zanotowano także w styczniu, a przecież na początku roku nikt nie spodziewał się jeszcze epidemii. Do Polski docierały dopiero pierwsze niepokojące informacje z Chin. Mimo to na zamknięcie działalności w ostatniej dekadzie stycznia zdecydowało się aż 12 844 mikroprzedsiębiorców (otwarto 8699 nowych działalności). Zawieszono wówczas 6374, a wznowiono 4036 działalności. W ostatniej dekadzie lutego też system był mocno obciążony. Zamknięto 10187 małych biznesów, otwarto 8225 nowych. Zawieszono 5211, a wznowiono 4964. Mamy zatem do czynienia ze spadkami. W ostatniej dekadzie kwietnia zanotowano tymczasem wzrost.Zdaniem InfoCredit może to mieć to związek ze zmianą formy z zatrudnienia na samozatrudnienie, by zmniejszyć koszty pracodawców. - O tym jednak przekonamy się w kolejnych miesiącach. Na razie trudno mówić o stałych trendach, bo sytuacja jest mocno zmienna, a w życie wchodzą kolejne zmiany w tzw. „tarczy antykryzysowej”. Pojawiają się też kolejne propozycje pomocy publicznej – zauważa firma.- Mikroprzedsiębiorcy stale analizują sytuację i zastanawiają się, co w danej chwili będzie dla nich bardziej opłacalne: zawieszenie działalności i płatności na ZUS, skorzystanie z tarczy czy szukanie nowych klientów i szans biznesowych – podsumowuje InfoCredit.