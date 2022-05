Milczarski: LOT szacuje, że latem przewiezie z Polski do Azerbejdżanu 20 tys. pasażerów

Spółka szacuje, że w tegorocznym sezonie letnim przewiezie ponad 20 tys. pasażerów na trasie Warszawa-Baku - poinformował w sobotę w Baku prezes PLL LOT Rafał Milczarski. Przypomniał, że przewoźnik zainaugurował pierwsze w historii linii bezpośrednie połączenia z Polski do Azerbejdżanu.

Narodowy przewoźnik w piątek zainaugurował bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa-Baku. Samolot Boeing 737 wystartował z warszawskiego Lotniska Chopina po godz. 23, by po czterech godzinach wylądować w sobotę rano w Porcie Lotniczym Baku im. Heydara Aliyeva.

"To pierwszy raz w historii, kiedy LOT będzie latał z Warszawy do Baku" - powiedział Milczarski na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji uruchomienia przez LOT połączenia Warszawa-Baku.

Przekazał, że LOT będzie latał do stolicy Azerbejdżanu we wtorki, środy, piątki i soboty.

"W trakcie tegorocznego sezonu letniego będziemy latać samolotami typu Boeing 737, które mogą w sumie przewieźć w tym czasie ponad 30 tys. pasażerów. Myślę, że powinniśmy przewieźć co najmniej dwadzieścia kilka tysięcy podróżnych na tej trasie w tym roku, w ciągu tego sezonu letniego" - powiedział.

Jak dodał, LOT liczy na pasażerów z Polski i Azerbejdżanu, którzy będą mogli przesiadać się w Warszawie na połączenia przewoźnika dalej do Europy Środkowej, jak również do Skandynawii i Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.

"Obu krajom zależało, aby takie połączenie otworzyć. Odczuliśmy to wyraźnie w trakcie przygotowań, kiedy to uzyskaliśmy ogromne wsparcie zarówno linii lotniczej Azerbaijan Airlines, lotniska w Baku, czy tutejszego ministerstwa odpowiedzialnego za turystykę" - powiedział Milczarski.

W jego ocenie połączenie to "okaże się sukcesem". "Baku jest jak przepiękny amfiteatr. Ludzie są bardzo otwarci, gościnni. Serwowana jest tu wspaniała kuchnia. Oba kraje mają historyczne relacje. Azerbejdżan pamięta o naszych polskich inżynierach i architektach" - podkreślił prezes LOT.

Z informacji spółki wynika, że do 24 maja LOT sprzedał ok. 30 proc. biletów dostępnych w tym sezonie na to połączenie. A średnie wypełnienie samolotów w pierwszym tygodniu operowania wynosi 72 proc.

Obecny na konferencji ambasador Polski w Azerbejdżanie Rafał Poborski ocenił, że połączenie to z korzyścią wpłynie nie tylko na rozwój turystyki pomiędzy obydwoma krajami, ale także biznesu i wzajemnych relacji politycznych. Podkreślali to również obecni na konferencji przedstawiciele władz Azerbejdżanu.

W Baku powstało wiele budynków zaprojektowanych przez polskich architektów, m.in. Józefa Gosławskiego i Kazimierza Skórewicza, którzy na przełomie XIX i XX stulecia byli twórcami wielu reprezentacyjnych bakijskich obiektów, takich jak gmach Urzędu Miasta, Pałac Tagijewa, Teatr Tagijewa, biurowiec Rotszyldów czy siedziba Narodowego Banku Azerbejdżanu.

Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii po 11 miesiącach 2021 r. polsko-azerbejdżańska wymiana handlowa osiągnęła 96,8 mln dol. (spadek o 13 proc. r/r), w tym polski eksport odnotował spadek o 15 proc. r/r, osiągając 89,3 mln dol. Natomiast azerbejdżański import towarów do Polski zanotował w tym samym okresie wzrost o 20 proc., osiągając 7,5 mln dol. W 2020 r. wymiana handlowa między Polską a Azerbejdżanem wyniosła 119,5 mln dol. (wzrost o 35 proc. r/r), w tym 35 proc. wzrost polskiego eksportu (ok. 113,1 mln dol.), a import osiągnął poziom 6,5 mln dol. (wzrost o 22,7 proc. r/r).

Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).

Z Baku Aneta Oksiuta

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl