Milczarski: w ub.r. między Polską a Chinami podróżowało ponad 200 tys. pasażerów

W 2019 roku między Polską a Chinami podróżowało ponad 200 tys. osób - powiedział w środę prezes PLL LOT Rafał Milczarski podczas uroczystości inaugurującej rejs z Warszawy na nowe lotnisko Pekin-Daxing. Dodał, że ambicją LOT-u jest latanie codziennie na oba lotniska w Pekinie.

"Od dzisiaj połączenia LOT-u z Warszawy do o Pekinu będą realizowane codziennie. I to jest naprawdę wielka chwila w stosunkach polsko-chińskich" - powiedział szef LOT-u.

PLL LOT uruchomił w środę bezpośrednie rejsy z Warszawy do jednego z największych lotnisk świata - Pekinu-Daxing w Chinach. To drugi port w Pekinie, do którego będą latały maszyny polskiego przewoźnika. Loty do nowego chińskiego portu uzupełniają dotychczasową ofertę LOT-u na lotnisko Capital w Pekinie. W sumie LOT będzie latał do Pekinu na oba lotniska codziennie, siedem razy w tygodniu.

"Dzięki współpracy z naszymi chińskimi partnerami, będziemy latać na lotnisko Pekin-Daxing cztery razy w tygodniu. Na lotnisko w Capital w Pekinie latamy trzy razy w tygodniu. Naszą wielką ambicją jest, aby w przyszłości latać na każde z tych lotnisk codziennie" - powiedział Milczarski.

Milczarski przyznał, że rynek lotniczy pomiędzy Polską a Chinami rozwija się bardzo dynamicznie. "W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba pasażerów podróżujących między naszymi krajami, w ubiegłym roku było to ponad 200 tys. podróżnych, a między Pekinem a Warszawą było to 82 tys. pasażerów" - powiedział.

Według prezesa LOT, rozwój i przyszłość Polski i Chin jest ściśle ze sobą związana, "a przyjaźń między naszymi narodami będzie ważnym elementem stabilności ekonomicznej świata".

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz wskazał, że to kolejne połączenie narodowego przewoźnika między Pekinem a Warszawą. "Dziś LOT inauguruje rejsy na wysoce zaawansowane lotnisko Pekin-Daxing. To połączenie mam nadzieję, że zintensyfikuje nasze relacje nie tylko gospodarcze, ale i ludzkie. Oznacza to, że dzięki niemu Polacy polecą do Chin, a Chińczycy przylecą do nas" - powiedział Przydacz. Jak dodał, potencjał obu gospodarek jest różny. "Chińska gospodarka jest ogromna. Mamy nasze ambicje, aby zwiększyć nasz eksport do Chin. To połączenie może się do tego przyczynić" - powiedział wiceminister.

Ambasador Chin w Polsce Liu Guangyuan pogratulował LOT-owi otwarcia kolejnego połączenia między stolicami Polski i Chin. "Nasze kraje stają się sobie bliższe. Uruchomienie tego połączenia da impet relacjom polsko-chińskim" - powiedział ambasador. Dodał, że lotnisko Pekin-Daxing jest najnowocześniejszym lotniskiem na świecie, co da pasażerom LOT-u "większe zadowolenie i komfort obsługi".

Dreamliner polskiego przewoźnika trasę ok. 7 tys. km ma pokonać w ok. 9 godzin, by o godz. 14.20 czasu lokalnego wylądować na jednym z największych lotnisk na świecie. Rejsy na tej trasie będą się odbywały cztery razy w tygodniu. Samoloty z Warszawy będą startowały w poniedziałki, środy, piątki i soboty. W drodze powrotnej loty będą się odbywały we wtorki, czwartki, soboty i niedziele, ze startem o godz. 16.00 czasu lokalnego i lądowaniem w Warszawie o godz. 18.45.

Połączenia do Pekinu będzie obsługiwane Boeingami 787 Dreamliner, jednymi z najnowocześniejszych szerokokadłubowych samolotów świata.

LOT uruchomił bezpośrednie rejsy z Warszawy do Pekinu w 2012 roku na Stołeczne Międzynarodowe Lotnisko Pekin, położone 20 km na północny wschód od centrum Pekinu. Przewoźnik lata do tego portu trzy razy w tygodniu. Z Warszawy we wtorki, czwartki i niedziele (start o 14.55, lądowanie 06.35 czasu lokalnego), a z Pekinu w poniedziałki, środy i piątki (wylot o 08.45 czasu lokalnego, a lądowanie w stolicy Polski o 11.30). LOT utrzyma te częstotliwości na lotnisko Beijing Capital.

Spółka tłumaczy, że rozwój połączenia na nowe lotnisko Pekin-Daxing jest możliwe dzięki przyznaniu przewoźnikowi tzw. slotów, czyli godzin startów i lądowań w nowym porcie.

Nowe połączenie jest jednocześnie dziewiątym w azjatyckiej ofercie polskiego przewoźnika. LOT lata z Budapesztu do Seulu, a z Warszawy oprócz dwóch lotnisk w Pekinie, także do Tokio, Singapuru, Seulu, Delhi, Colombo i Kazachstanu.

Na rejsach do stolicy Chin LOT oferuje m.in. menu azjatyckie oraz chińskie napisy i filmy w Systemie Rozrywki Pokładowej.

Międzynarodowe lotnisko Daxing w Pekinie jest jednym z najnowocześniejszych portów lotniczych na świecie, formalnie zostało otwarte pod koniec września ub.r. Jest położone 46 km na południe od centralnego placu Tiananmen. Jego budowa trwała pięć lat, według chińskich mediów i kosztowała 80 mld juanów (45 mld zł), choć uwzględniając dodatkowe koszty, mogło to być nawet 67 mld zł.

LOT oferuje ponad 120 połączeń na całym świecie. W 2019 roku LOT przewiózł 10 mln pasażerów, o ponad milion więcej niż rok wcześniej i o 5,7 mln pasażerów więcej niż w 2015 r. Lata z Warszawy do: Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles, Miami, Toronto, Tokio, Seulu, Pekinu, Singapuru, Delhi oraz do Kolombo, a od 5 sierpnia 2020 r. poleci do San Francisco, a od 2 czerwca 2020 r. do Waszyngtonu. Ponadto LOT lata z Krakowa do Chicago, a od 3 maja 2020 r. poleci do Nowego Jorku; z Rzeszowa do Nowego Jorku; z Budapesztu do Nowego Jorku i Seulu.