Miliardy euro z EBI dla Polski. Rekordowe wsparcie rzędu 1 proc. PKB

W 2020 roku publiczny i prywatny sektor w Polsce otrzymał finansowanie z Grupy EBI o łącznej wartości 5,2 mld euro. Wielkość tych środków odpowiada około 1 proc. PKB Polski. Łącznie finansowanie projektów wspierających walkę ze zmianami klimatycznymi i pro środowiskowy, zrównoważony rozwój, sięgnęło 41 proc. całego wsparcia udzielonego przez Grupę EBI Polsce w 2020. Pod tym względem był to rok rekordowy - wynika z informacji podanych przez EBI i Ministerstwo Finansów.

Finansowanie zrównoważonego rozwoju

Ważnym elementem tego wsparcia była współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) w ramach której EBI objął w grudniu 2020 obligacje warte 500 mln zł, wspierając tym samym Tarczę. Na początku lutego 2021r., EBI objął kolejne transze obligacji emitowanych przez PFR o wartości 2 mld złInne działania, których celem jest wsparcie walki ze skutkami pandemii, obejmowały pożyczki dla MŚP i samorządów. Przykładem wsparcia dla branży biotechnologicznej jest pożyczka dla firmy Scope Fluidics w wysokości 10 mln euro na rozwój badań z zakresu diagnostyki, m.in. chorób zakaźnych takich jak Covid-19.W sumie, jako podano w komunikacie, finansowanie udzielone przez Grupę EBI na projekty i inicjatywy związane z walką ze skutkami pandemii w Polsce stanowiło ok. 34 proc. całkowitego finansowania udzielonego Polsce w zeszłym roku.Grupa EBI zwiększyła finansowanie transformacji energetycznej Polski. Najważniejsze inicjatywy w tym obszarze to umowa z Pomerania Wind Farm, oraz z niemieckim deweloperem wpd AG na budowę lądowych farm wiatrowych.W drugi z tych projektów zaangażowany jest także Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Projekt ten otrzymał finansowe wsparcie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). EBI podpisał też swoją pierwszą umowę w Polsce na budowę elektrowni słonecznych z Energy Solar Projekty.Dwie kolejne umowy podpisane w 2020 r. mają na celu stworzenie wokół Wrocławia ekosystemu produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych. W marcu 2020 EBI podpisał umowę na pożyczkę w wysokości 480 mln euro z LG Chem Wroclaw Energy, na budowę i uruchomienie zakładów produkujących ogniwa litowo-jonowe i akumulatory do samochodów elektrycznych.W czerwcu 2020 EBI podpisał umowę na pożyczkę w wysokości 125 mln euro dla firmy Umicore, na finansowanie nowego zakładu produkcyjnego materiałów katodowych dla producentów zaawansowanych technologicznie ogniw litowo-jonowych.Łącznie finansowanie projektów wspierających walkę ze zmianami klimatycznymi i pro środowiskowy zrównoważony rozwój sięgnęło, jak podano w komunikacie, 41 proc. całego wsparcia udzielonego przez Grupę EBI Polsce i pod tym względem był to rok rekordowy.Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją UE udzielającą długoterminowych pożyczek, należącą do państw członkowskich UE.