Miliardy w funduszach pomogły gospodarce, ale nadszedł czas rozliczeń

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i kolejne tarcze finansowe skutecznie ograniczyły wpływ pandemii na polską gospodarkę i firmy. Nadszedł jednak czas rozliczeń i spłat.

Pierwsze spłaty obligacji covidowych wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przypadają już w 2024 roku.

Część środków zwracanych przez firmy przeznaczana jest na zapewnienie finansowania początkowego projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w imieniu administracji rządowej zarządza 20 funduszami przepływowymi, których suma bilansowa przekracza 270 milionów złotych.

Tak duże sumy przepływające przez fundusze zdaniem części posłów nie służą przejrzystości finansów państwa, na co zwracali uwagę 12 lipca podczas obrad stałej podkomisji sejmowej do spraw instytucji finansowych. Jednak nie sformułowano uwagi co do jakości zarządzania tym środkami przez BGK i PFR.

Przy okazji dyskusji na temat założeń do przyszłorocznego budżetu oraz spraw związanych z deficytem państwa podnoszona jest ostatnio kwestia pozbawienia parlamentu kontroli nad częścią funduszy, które zostały oddane w zarządzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Podczas obrad stałej podkomisji sejmowej do spraw instytucji finansowych, 12 lipca, posłowie mieli okazję zapoznać się ze stanem faktycznym dotyczącym funduszy i realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, które szczegółowo regulują rozwiązania dotyczące finansowania i rozliczania funduszy.

BGK administruje 20 tak zwanymi funduszami przepływowymi, co oznacza, że mamy do czynienia z częścią wydatków publicznych, które na zlecenie poszczególnych resortów lub Kancelarii Prezesa Rady Ministrów administrowane są przez bank. Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2023 roku łączna suma bilansowa funduszy wynosiła 273,46 miliarda złotych.

Pierwsze tego typu fundusze powstały na długo przed wystąpieniem pandemii COVID-19. W 2004 roku powołano Krajowy Fundusz Drogowy, a dwa lata później Fundusz Kolejowy i Fundusz Dopłat. Obecnie największe pod względem wartości są Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Kolejowy oraz Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Pozostałe fundusze między innymi związane są z pomocą dla uchodźców wojennych z Ukrainy i wspieraniem budownictwa społecznego.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem funduszy na zlecenie poszczególnych resortów

- Bank Gospodarstwa Krajowego ze swej strony jest operatorem funduszy, które w oparciu o przepisy prawa powołane są przez poszczególne resorty lub KPRM. Jako bank statutowo działamy w oparciu o trzy podstawowe filary: klasyczne pożyczki w ramach konsorcjów i indywidualnych umów, obsługę funduszy europejskich oraz funduszy przepływowych lub kryzysowych. Jesteśmy polskim bankiem wspierającym rozwój gospodarczy kraju. Jesteśmy w Unii Europejskiej czwartym największym bankiem o takim nastawieniu biznesowym i stanowimy wzór dla innych - powiedziała w trakcie obrad podkomisji do spraw instytucji finansowych prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Znaczna część funduszy finansowana jest z emisji obligacji i innych papierów dłużnych, które przeprowadzane są przez bank. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że środki znajdujące się w BGK są częścią zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych liczonego przez Eurostat (w ramach unijnej metodologii ESA 2010). Do tego długu liczy się także zadłużenie wynikające z realizacji Tarczy Finansowej dla przedsiębiorstw, której operatorem jest PFR.

Według przyjętej przez resort finansów Strategii Zarządzania Długiem na lata 2023-26 suma zobowiązań największych funduszy na koniec 2026 roku wyniesie odpowiednio: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 249,9 mld zł, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych - 194,2 mld zł i Krajowy Fundusz Drogowy - 199,9 mld zł.

Polski Fundusz Rozwoju przeprowadził kilka emisji obligacji na łączną sumę 74 miliardów złotych

W przypadku PFR mamy do czynienia ze spółką prawa handlowego, której Rada Ministrów powierzyła realizację programu Tarczy Finansowej w latach 2020-2021. W tym czasie przygotowano cztery rozwiązania, które były przeznaczone dla różnych podmiotów gospodarczych. Na początku pandemii w celu realizacji ochrony miejsc pracy i wsparcia małych i średnich firm stworzono ramy prawne dla bezpośredniej pomocy finansowej.

Podobne, choć jednostkowo na dużo większą skalę, rozwiązania opracowano dla dużych firm. Utrzymujące się ograniczenia w prowadzeniu normalnej aktywności gospodarczej doprowadziły do tego, że rząd przygotował kolejny pakiet pomocowy w 2021 roku, czyli Tarczę Finansową 2.0. Osobne wsparcie otrzymały Polskie Linie Lotnicze LOT. Częściowo był to kredyt, a częściowo podwyższenie kapitału spółki, w którym uczestniczył PFR. Łącznie na ten cel przeznaczono 1,85 miliarda złotych.

- Zgodnie z ustawą cały program Tarczy Finansowej zakładał przeznaczenie na ochronę przedsiębiorstw przed skutkami COVID-19 do 100 miliardów złotych. Mogę powiedzieć, że ostatecznie wydatkowano na ten cel 74,5 mld zł, z czego 43,5 mld zł w ramach udzielonych subwencji zostało umorzonych. Do spłaty pozostało 31 miliardów złotych. Na koniec czerwca tego roku zwrócono już ponad 15 miliardów złotych. Spodziewam się, że do końca grudnia ta kwota wzrośnie do 20 miliardów złotych - powiedział podczas obrad podkomisji prezes PFR Paweł Borys.

Część środków spłacanych w ramach Tarczy Finansowej przeznaczona na wstępne finansowanie projektów z KPO

PFR na sfinansowanie wydatków przeprowadził kilka emisji obligacji zwanych covidowymi na łączną sumę 74 miliardów złotych. Mają one różne terminy zapadalności: trzy, pięć, siedem i dziesięć lat, średnio jest to około pięciu lat. Oznacza to, że pierwsze spłaty zobowiązań nastąpią już w przyszłym roku.

Oprocentowanie długu jest na bardzo niskim poziomie - około 1,7 proc. W momencie emisji było ono o 50-60 punktów bazowych wyższe, ponieważ w grę wchodziła konieczność zapłaty podatku, jednak przyjęte później ustawowe zmiany usunęły z zapisów takie rozwiązanie.

Zgodnie z dyspozycją rządu obecnie część środków, które spłacane są przez przedsiębiorstwa, przeznaczona jest na zapewnienie prefinansowania inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Na tę chwile przeznaczono już 3 miliardy złotych, ale w miarę trwania przetargów na kolejne projekty, kwota będzie systematycznie rosła.

W ocenie posłów tworzenie tak dużej liczby funduszy nie sprzyja przejrzystości finansów państwa. Jednak podczas debaty w trakcie posiedzenia podkomisji nie zgłoszono żadnych uwag merytorycznych związanych z samym zarządzaniem środkami publicznymi przez BGK i PFR. Szczególnie dotyczy to pomocy w ramach funduszy przeciwdziałania skutkom pandemii.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że ponad 90 procent firm, które otrzymały finansowe wsparcie, nie zwolniło pracowników. Nawet jeśli konieczne okazało się zamknięcie biznesu, osoby zwalniane w bardzo szybkim czasie znajdowały nowe zajęcie. Łączna kwota wypłat w okresie dwóch lat z funduszy covidowych wyniosła około 8 procent Produktu Krajowego Brutto, co jest średnią dla wszystkich państw w Unii Europejskiej.

