Miliardy z Unii są jednak zagrożone. Komisarz postraszył Polskę

Spór polskiego rządu z Komisją Europejską nabiera rumieńców. Jeśli poważnie traktować słowa unijnego komisarza do spraw gospodarczych Paolo Gentiloniego, szybka wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy stanęła pod znakiem zapytania. - Dyskusje trwają - stwierdził komisarz.

Polski plan wciąż bez akceptacji

Wątpliwości co do praworządności

Które prawo ważniejsze

Opozycja grzmi

Wydaje się jednak, że problem jest, a kwestia przestrzegania zasad praworządności może odgrywać kluczową rolę. Polska do dziś nie doczekała się akceptacji komisji europejskiej dla Krajowego Planu Odbudowy, którego projekt polski rząd złożył w Brukseli na początku maja. Według pierwotnych założeń Komisja Europejska miała mieć dwa miesiące na weryfikację planów, a następnie każdy z nich musiała zaakceptować Rada UE.Chociaż od złożenia polskiego planu w Brukseli upłynęły już cztery miesiące, Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała polskiego dokumentu. Dała już tymczasem zielone światło dla 18 innych planów krajowych. Wśród krajów, których plany na razie nie zostały zaakceptowane są Polska i Węgry. Z wypowiedzi unijnych urzędników wynika, że KE wstrzymuje się z decyzją, gdyż obawia się, że oba kraje podważają niezależność sądów i wolność mediów.Kontrowersje budzą przeprowadzone przez polski rząd zmiany w sądownictwie, które - zdaniem zarówno większości krajów UE, jak i krajowej opozycji - są sprzeczne z europejską zasadą niezawisłości sędziów (a co za tym idzie w unijnymi traktatami), ale i z polską konstytucją. Te zmiany zaniepokoiły Brukselę na tyle, że wprowadziła mechanizm „pieniądze za praworządność”.Obowiązujące od stycznia 2021 roku rozporządzenie pozwala na zawieszenie lub nawet redukcję funduszy unijnych (z budżetu UE i Funduszu Odbudowy) dla tych krajów Unii, w których dochodzi do naruszeń praworządności z „dostatecznie bezpośrednim wpływem na zarządzanie funduszami UE i ochronę interesów Unii" (lub takim „poważnym ryzykiem"). Komisja Europejska wstrzymuje się z zastosowaniem tego mechanizmu – w myśl obietnicy danej Mateuszowi Morawieckiemu i Victorowi Orbanowi podczas unijnego szczytu budżetowego, w zamian za nie wetowanie unijnego budżetu. Na zastosowanie tego mechanizmu nalega jednak większość w Parlamencie Europejskim.W przypadku Polski dochodzi jeszcze jeden potencjalny punkt sporny (i tę właśnie kwestie podnosił w swoich ostatnich wypowiedziach Paolo Gentiloni) – premier Mateusz Morawiecki pod koniec marca złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym. UE stoi jednak na stanowisku, że poszczególne kraje nie mogą wprowadzać przepisów sprzecznych z prawem europejskim, a gdy taka sprzeczność nastąpi, pierwszeństwo mają przepisy unijne (o wyższości traktatów międzynarodowych nad prawem krajowym wspomina także polska konstytucja).Swoje zaniepokojenie tą sprawą wyrażała również wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova, która w tym tygodniu gościła w Polsce. Stwierdziła, że "KE jest zaniepokojona rozpatrywaniem przez polski Trybunał Konstytucyjny prymatu prawa europejskiego, które wynika z traktatów". - To może podważyć pewność wolnego rynku i umów międzynarodowych - wyjaśniła.Trybunał zajął się wnioskiem premiera 31 sierpnia, posiedzenie jednak przerwano do 22 września. Można przypuszczać, że skoro kwestia prymatu prawa krajowego nad prawem unijnym jest powodem obecnego wstrzymania akceptacji dla KPO, to Komisja Europejska do tej daty nie podejmie żadnej decyzji. Jeśli kierowany przez Julię Przyłębską Trybunał zdecyduje, że prawo krajowe ma prymat nad europejskim, zwiększy to prawdopodobieństwo, że pieniądze zostaną wstrzymane na dłużej.Dla opozycji prawdopodobieństwo wstrzymania unijnych środków to konsekwencja polityki obecnego rządu. - Mamy prawdziwy stan wyjątkowy w relacjach z UE! Nie będzie miliardów euro z KPO bez realizacji orzeczeń TSUE i respektowania zasady pierwszeństwa unijnego prawa! To Morawiecki i Ziobro swoim uporem blokują pocovidową unijną pomoc dla polskich przedsiębiorstw i samorządów - napisała na Twitterze Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO.- Miliardy euro z Planu Odbudowy wstrzymane! Przedsiębiorcy, rolnicy, samorządowcy, wszyscy Polacy płacą za upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. Jak z tego wyjść? Recepta jest prosta: PIS -zacznijcie przestrzegać prawa! - wtórował jej lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.Krajowy Plan Odbudowy to część Unijnego Funduszu Odbudowy, który ma pomóc europejskiej gospodarce wyjść z popandemicznego kryzysu. Składa się on z 390 mld euro dotacji oraz 360 mld euro, które mogą zos­tać przeznaczone na pożyczki dla państw członkowskich.Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Z tego źródła do Polski może trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek (w polskim projekcie KPO rząd planuje wykorzystanie jedynie 12 mld euro z puli pożyczkowej).Żeby sięgnąć po te fundusze, każdy kraj musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy. Po to, by państwa wydawały pieniądze na cele, które mają przestawić europejską gospodarkę na nowe, nowocześniejsze tory. Dlatego dość sztywno określono minimalne wydatki na cele związane z zieloną transformacją czy cyfryzacją – nie mniej niż 37 proc. środków ma trafić na cele klimatyczne, nie mniej zaś niż 20 proc. – na cyfryzację.