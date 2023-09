Miliardy złotych źle wydane na Covid-19. NIK zawiadamia prokuraturę

NIK złożyła dziewięć zawiadomień do prokuratury w związku z nieprawidłowościami w przygotowaniu i działaniu administracji w okresie Covid-19 oraz w tworzeniu szpitali tymczasowych. 3 zawiadomienia dotyczą zakupu respiratorów, dwa - działań ministra aktywów państwowych.

NIK negatywnie oceniła przygotowanie i realizację Poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatków covidowych. W latach 2020-2021 wydano na nie blisko dziewięć mld zł.

Szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 tworzone w Polsce od października 2020 r. powstawały bez żadnego planu. Na trzy placówki, które tworzono, ale które nie zostały uruchomione, wydano niemal 31,5 mln zł.

Kiedy w marcu 2020 roku wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialne organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane na wybuch epidemii.

Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowała postępowanie instytucji państwowych w trakcie pandemii COVID-19. Wnioski przedstawiła we wtorek w Warszawie.

Poinformowano m.in. że - w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli reagowania w COVID-19 - wysłano 4 zawiadomienia, w tym 3 dotyczące zakupu respiratorów przez ministra zdrowia i szefa KPRM.

Po kontroli szpitali tymczasowych wysłano 4 zawiadomienia dotyczące działań: wojewody dolnośląskiego, dyrektora szpitala MSWiA w Katowicach oraz ministra aktywów państwowych (2 zawiadomienia w zakresie dotyczącym ponoszenia kosztów szpitali tymczasowych w Hali Jaskółka w Tarnowie).

W kwestii realizacji poleceń Ministerstwa Zdrowia w sprawie dodatków covidowych, wysłano jedno zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a dalsze są w opracowaniu.

14 zbędnych szpitali tymczasowych za ponad 600 mln zł

W ocenie NIK szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 tworzone w Polsce od października 2020 r. na niespotykaną w Europie skalę, powstawały bez żadnego planu, bez rzetelnej analizy danych o sytuacji epidemicznej i dostępności kadr medycznych, a także bez kalkulacji kosztów, ustaliła Najwyższa Izba Kontroli.

Mimo że ówczesny Minister Zdrowia dysponował aktualizowanymi na bieżąco informacjami o liczbie zakażeń, hospitalizacji i liczbie wolnych łóżek, decyzje o utworzeniu wielu z 33 szpitali tymczasowych wydawane były bez związku z bieżącym i prognozowanym stanem epidemii w poszczególnych województwach i w całym kraju.

Na trzy placówki, które tworzono, ale które nie zostały uruchomione, wydano niemal 31,5 mln zł, z czego ponad 29 mln zł na utworzenie i utrzymanie szpitala tymczasowego w hali Netto Arena w Szczecinie, w którym nie przyjęto ani jednego pacjenta.

- Nieskoordynowane w skali kraju działania doprowadziły do powstania nadmiernej, w stosunku do potrzeb, rezerwy łóżek covidowych i personelu medycznego. W efekcie od marca 2020 r. do kwietnia 2022 r. koszty utrzymania gotowości do udzielania świadczeń pacjentom z COVID-19 we wszystkich przystosowanych do tego szpitalach wyniosły ok. 7 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie, na faktyczne leczenie pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV2 państwo wydało niecałe 5 mld zł - ocenia NIK.

To oznacza, że ponad 2mld zł więcej kosztowało utrzymanie pustych łóżek szpitalnych oraz opłacanie lekarzy i pielęgniarek gotowych, w razie konieczności, do podjęcia pracy, niż rzeczywiste udzielanie pomocy chorym (kwoty te nie obejmują tzw. dodatków covidowych wypłaconych personelowi medycznemu za wykonana pracę). Dowodzi to, zdaniem NIK, niewłaściwego zarządzania systemem opieki szpitalnej w zakresie przeciwdziałania COVID-19 przez dwóch kolejnych Ministrów Zdrowia.

9 mld złotych na dodatki covidowe – poza kontrolą Ministra Zdrowia i NFZ

NIK negatywnie oceniła przygotowanie i realizację poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatków covidowych. W latach 2020-2021 wydano na nie blisko dziewięć mld zł.

W ocenie NIK, Minister Zdrowia i Prezes NFZ nieprawidłowo i nieskutecznie nadzorowali zarówno przygotowanie jak i realizację Poleceń.

Ponadto zaniechali kontroli prawidłowości przyznawania i wypłacania dodatków covidowych oraz nie reagowali na nieprawidłową realizację umów w sprawie dodatków przez szpitale i stacje pogotowia ratunkowego. Zdaniem NIK istnieje ryzyko braku możliwości oszacowania niezasadnie wydatkowanych kwot dodatków oraz wysokie prawdopodobieństwo, że zwrot tych środków nie będzie możliwy. W konsekwencji część aktywów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trzeba będzie uznać za utracone.

Minister Zdrowia dopuścił do wystąpienia istotnych wad systemu przyznawania dodatków covidowych, które spowodowały m.in. wypłatę dodatków osobom nieuprawnionym (np. w oddziałach „niecovidowych” za kontakt z pacjentem tylko podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2).

Zdarzały się wypłaty dodatków kilkukrotnie tej samej osobie za dany miesiąc ponad limit 15 tys. zł (nawet 41,5 tys. zł miesięcznie).

Wypłacano dodatki w kwocie 15 tys. zł pomimo zaledwie kilkuminutowego czy jednorazowego wykonywania świadczeń zdrowotnych również wobec pacjentów tylko podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2;

Wypłacano też dodatki nawet 31 osobom personelu medycznego przypadającym na jedno łóżko covidowe czy też 23 osobom na pacjenta – w wyniku stosowania interpretacji Ministra Zdrowia, że uprawnienie do dodatku dotyczyło również personelu medycznego zatrudnionego w oddziałach „niecovidowych”.

Utworzone przez Ministra Zdrowia „narzędzie finansowe”, mające na celu wsparcie personelu zapewniającego opiekę pacjentom covidowym, uległo wypaczeniu i stało się mechanizmem transferu „dodatkowych wynagrodzeń” dla personelu szpitali, który często nie był uprawniony do ich pobierania.

W ocenie NIK istnieje ryzyko braku możliwości oszacowania niezasadnie wydatkowanych kwot dodatków oraz wysokie prawdopodobieństwo, że zwrot tych środków nie będzie możliwy, a część aktywów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trzeba będzie uznać za utracone.

Jacek Sasin odpiera zarzuty NIK i mówi, że sprawa jest polityczna

Zarzuty NIK odpiera m.in. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

"Rozmienianie autorytetu NIK na drobne. Szef Izby występuje na konferencjach z liderem partii, jego syn-doradca startuje w wyborach. Wciąganie Izby w brudną kampanię wyborczą. Swoją drogą, gdyby Tusk rządził w Covidzie zostałaby z Polski spalona ziemia. I popiół z cygar Tuska" - skomentował na Twitterze szef MAP Jacek Sasin.

Jacek Sasin powiedział we wtorek dziennikarzom w Supraślu (Podlaskie), że wszystkie działania NIK trudno obecnie traktować poważnie, bo są to - w jego ocenie - "działania czysto polityczne podyktowane kampanią wyborczą".

"Pan prezes (NIK) Marian Banaś bardzo wyraźnie udowodnił, że jest, pozostaje dzisiaj w sojuszu politycznym z jedną z partii, która bierze udział w wyborach, mam na myśli Konfederację. Ja traktuję ten atak na moją osobę jako dowód na to, że przedstawiciel Konfederacji tutaj w województwie podlaskim - a jest to jeden z czołowych polityków, pan Krzysztof Bosak, który tutaj kandyduje do Sejmu - przestraszył się rywalizacji ze mną, zostały uruchomione wszystkie mechanizmy, żeby we mnie uderzać" - powiedział Sasin, który jest liderem listy PiS do Sejmu w Podlaskiem. Bosak otwiera listę kandydatów Konfederacji.

Sasin tłumaczył, że organizacja szpitali tymczasowych na podstawie decyzji premiera, była podyktowana troską o zdrowie i życie Polaków i życie wiele osób zostało tam uratowane.

"Jestem dumny z tego, że spółki Skarbu Państwa mogły w tym procesie uczestniczyć, że mogliśmy tak jak w wielu innych sytuacjach być na tej pierwszej linii walki o interesy Polaków w bardzo trudnych, kryzysowych sytuacjach" - powiedział Sasin. Dodał, że potwierdza to, że spółki te są bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa Polski i Polaków i nigdy nie powinny zostać sprywatyzowane.

NIK nie była zainteresowana wyjaśnieniami rządu?

Pytany o sprawę szpitala tymczasowego w Tarnowie Sasin powiedział, że szczegółowe wyjaśnienia były przedstawione NIK, ale ta - jak powiedział - "nie była zainteresowana rzetelnym wyjaśnieniem tej sprawy". "Była zainteresowana organizacją właśnie tego typu politycznego ataku w trakcie kampanii wyborczej w kontekście aktywności pana prezesa Banasia, wspólnych konferencji z politykami Konfederacji, startu syna pana Banasia do Sejmu z listy Konfederacji, to mnie jakoś tam szczególnie nie dziwi i nie zaskakuje, te działania, które są podejmowane" - powiedział Sasin.

Minister aktywów państwowych tłumaczył dalej sprawę Tarnowa, że na podstawie decyzji premiera koszty poniósł Bank PKO BP, przygotowujący powstanie tam szpitala tymczasowego, była wynajęta nieruchomość, ale po decyzji wojewody - na podstawie analizy sytuacji medycznej - zarzucono konieczność budowy szpitala, ale bank poniósł koszty.

"W naturalny sposób te koszty musiały być zwrócone, bo bank nie podjął przecież tych działań z własnej inicjatywy, tylko na podstawie decyzji rządowych, więc wszystko jest tutaj w absolutnym porządku. Mamy na to cały komplet dokumentów, wszystko odbyło się transparentnie, decyzje były podejmowane zgodnie z prawem. Nie mam tutaj żadnych obaw co do tego, jak ta kwestia zostanie oceniona. Natomiast podkreślam, NIK nie była w ogóle zainteresowana przyjęciem jakichkolwiek wyjaśnień w tej sprawie, działała pod z góry założoną tezę" - powiedział Sasin.

Minister dodał, że spodziewa się, że w toczącej się kampanii wyborczej Najwyższa Izba Kontroli będzie jeszcze bardzo aktywna, ponieważ - jego zdaniem -jest dzisiaj elementem sztabu wyborczego Konfederacji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl