Mimo koronawirusa "Mój Prąd" i "Czyste Powietrze" cieszą się nadal dużym zainteresowaniem

Mimo epidemii koronawirusa programy: promocji fotowoltaiki "Mój Prąd", a także antysmogowy "Czyste Powietrze" cieszą się nadal dużym zainteresowaniem, wnioski o dotacje wpływają do NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy - wynika z przesłanej PAP odpowiedzi przez narodowy fundusz.

Donata Bieniecka z biura prasowego NFOŚiGW poinformowała PAP, że drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Mój Prąd" odbywa się bez większych zakłóceń. Drugi nabór wniosków w programie rozpoczął się 13 stycznia i potrwa do 18 grudnia 2020 r. Pierwszy trwał od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku.

"Aktualny nabór wniosków nie został zawieszony. Składanie wniosków odbywa się na takich samych zasadach jak dotychczas, zgodnych z regulaminem naboru" - dodała przedstawicielka Funduszu.

Ponadto podkreśliła, że mimo zagrożenia epidemiologicznego program cieszy się w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem.

"Odnotowano jedynie spadek o około 10 proc. liczby dostarczanych wniosków o dofinansowanie do NFOŚiGW w stosunku do ostatnich miesięcy. Może wynikać to z faktu zaprzestania składania przez wnioskodawców z pierwszego naboru, który trwał do 20 grudnia ub.r., ponownych wniosków o dofinansowanie w drugim naborze, który trwa od 13 stycznia br." - wyjaśniła Bieniecka.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa narodowy fundusz tymczasowo zawiesił funkcjonowanie infolinii "Mój Prąd" do 27 marca. Fundusz informował niedawno, że papierowe wnioski w programie "Mój Prąd" przejdą do historii. Będzie je można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Donata Bieniecka odnosząc się do programu antysmogowego "Czyste Powietrze" wskazała, że patrząc na miniony tydzień "nie widzimy mniejszego zainteresowania programem". "Wpłynęło tyle wniosków co zwyczajowo - ok. 1,5 tys. Nie odbiega to od normy tygodniowej" - poinformowała.