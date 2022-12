Mimo kryzysu kupujemy biżuterię za setki tysięcy złotych

Dziś w Polsce wyzwaniem nie jest znalezienie klientów z zasobnym portfelem, a przekonanie ich do zakupów w lokalnych butikach. Tacy konsumenci z łatwością dokonują zakupów na innych rynkach. Widzimy jednak, że zmienia się to na korzyść Polski - mówi szef W.KRUK Łukasz Bernacki.

W rozmowie z Business Insider Polska Łukasz Bernacki, prezes firmy jubilerskiej W.KRUK opowiada, że największy ruch w salonach jego sieci rozpoczyna się w trakcie Black Friday, a jego kulminacja następuje tuż przed samym Bożym Narodzeniem.

- Nie od dziś wiadomo, że w branży biżuteryjnej rok "trwa 15 miesięcy", ponieważ obroty samego grudnia wielokrotnie przekraczają sprzedaż wcześniejszych okresów. Obroty w grudniu to nawet 20 proc. rocznych przychodów. Odpowiadają też za największą część zysków osiąganych w ciągu roku - mówi Łukasz Bernacki.

Zastrzega jednak przy tym, że bardzo drogie produkty sprzedają się tak naprawdę przez cały rok.

- W kategorii jubilerskiej, produkty, których ceny sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych, sprzedają się na przestrzeni całego roku. W przypadku złota z brylantami takie transakcje pojawiają się regularnie. W przypadku zegarków premium, kilkadziesiąt tysięcy stanowi cenowy próg wejścia. Zdarzają się transakcje warte kilkaset tysięcy, nawet bliższe miliona. Na półce luksusowej mimo trudnych czasów powodzeniem cieszą się najdroższe produkty. Czas i wielkość sprzedaży, w przypadku biżuterii i zegarków z najwyższej półki, w dużej mierze zdeterminowana jest przez dostępność produktu. Najdroższe luksusowe zegarki sprowadzamy często dla konkretnych osób na specjalne zamówienie - tłumaczy.

Niemniej branża wciąż musi walczyć o to, by zamożni klienci zostawiali pieniądze w Polsce zamiast robić drogie zakupy za granicą.

- Dziś w Polsce wyzwaniem nie jest znalezienie klientów z zasobnym portfelem, a przekonanie ich do zakupów w lokalnych butikach. Tacy konsumenci z łatwością dokonują zakupów na innych rynkach. Widzimy jednak, że zmienia się to na korzyść Polski. Pod tym względem pandemia i zamknięcie granic nam sprzyjało. Zamożni Polacy dostrzegli, że obsługa i oferta w butikach znanych marek w Polsce nie różni się od tej za granicą. Co więcej, często wygodniej i korzystniej jest mieć swojego doradcę na miejscu - opowiada Łukasz Bernacki na łamach Business Insider Polska.