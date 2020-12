Mimo pandemii trwają prace przy rewitalizacji Łodzi

Prace przy rewitalizacji Łodzi, budowie dróg, trwają mimo pandemii. Odnawianych jest 87 miejskich budynków. Do końca tego roku do użytkowania oddanych zostanie 18 kamienic, trzy famuły na Księżym Młynie, trzy domy kultury, trzy muzea oraz trzy nowoczesne biblioteki.

Jeszcze w tym roku miasto ma ogłosić przetargi na kolejne ważne inwestycje. To m.in. trzeci etap Trasy Górnej, modernizacja ul. Wojska Polskiego, przebudowa odcinków ul. Ogrodowej i Północnej, kolejne projekty w ramach "Tramwaju dla Łodzi", a także remonty dróg na tzw. Zielonym Polesiu. W 2021 roku rozpocznie się również trzeci etap rewitalizacji Księżego Młyna - osiedla przyfabrycznego zbudowanego w XIX w. przez Karola Wilhelma Scheiblera, jednego z największych fabrykantów przemysłowej Łodzi.

"Pandemia to trudny czas, ale sposobem na nią są z jednej strony oszczędności, a z drugiej utrzymanie tempa inwestycji. Do końca roku ogłosimy kilkanaście przetargów, w których chcemy znaleźć wykonawców na kluczowe dla Łodzi projekty. Przed nami budowa trzeciego odcinka Trasy Górna. Ta droga do autostrady A1 otworzy m.in. możliwość zagospodarowania wielu nowych terenów inwestycyjnych" - mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Dodaje, że ogłoszony ma być przetarg na przebudowę ulicy Wojska Polskiego. Według niej, dzięki tej inwestycji komunikacja tramwajowa powróci na osiedle Doły.

"Przed nami także długo wyczekiwana przebudowa ulic Ogrodowej i Północnej. Dalej zmieniamy Zielone Polesie - w 2021 roku przebudujemy ulicę Strzelców Kaniowskich i kolejny odcinek ulicy Lipowej. Zacznie się też remont ulicy Obywatelskiej. Kontynuujemy budowę stadionu miejskiego, na którym rozgrywa mecze Łódzki Klub Sportowy oraz zaczniemy długo wyczekiwaną przebudowę Rudzkiego Klubu Sportowego" - wymienia Zdanowska.

Przetargi ogłaszane przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi będą związane głównie z inwestycjami drogowymi, ale poszukiwany jest też wykonawca przebudowy dawnej willi Maurycego Frankela przy ulicy Sienkiewicza 26; na parterze powstanie lokal usługowy z możliwością stworzenia w nim restauracji lub kawiarni, a pierwsze piętro zajmą biura.

"W 2021 roku będziemy kontynuować rewitalizację Księżego Młyna i zmieniać śródmieście naszego miasta. Zmieniamy też dolinę Łódki. To jeden z najciekawszych obszarów łódzkiej rewitalizacji. W 2021 roku wystartuje długo wyczekiwana inwestycja związana z rewitalizacją Parku Staromiejskiego i Starego Rynku" mówi - dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM) w Łodzi Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Zwraca uwagę, że rok 2021 to również koniec projektowania przebudowy placu Wolności. Z asfaltowego ronda wykorzystywanego dziś przez tramwaje i samochody to miejsce zmieni się "w zieloną przestrzeń przyjazną pieszym". Posadzone mają zostać 62 drzewa, pojawią się też żywopłoty, trawniki, na których będzie można przysiąść i odpocząć.

Na lata 2021-23 planowana jest przebudowa i modernizacja zajezdni Chocianowice. Będzie ona realizowana w ramach projektu "Tramwaj dla Łodzi" wartego łącznie 660 mln złotych, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 411 mln zł. ZIM ma wyremontować nie tylko 13 km torowisk, jezdni i chodników, ale kupić także 30 nowych tramwajów.

W 2020 roku na jednej z najsłynniejszych ulic Łodzi - ulicy Włókienniczej - oddane zostały do użytkowania dwie pierwsze odnowione kamienice. Również w 2020 r. miasto oddało dwie pierwsze gruntownie wyremontowane kamienice przy ulicy Wschodniej. Oprócz m.in. mieszkań komunalnych w jednym z budynków znalazło się również miejsce na filię Biblioteki Miejskiej w Łodzi. W przyszłym roku prace na tych ulicach będą kontynuowane.

Trwa rewitalizacja osiedla Księży Młyn. We wszystkich remontowanych budynkach oddanych zostanie 71 mieszkań, z których 20 jest własnością osób prywatnych. Każdy budynek będzie podłączony do sieci cieplnej, a otoczenie zostanie uporządkowane i zagospodarowane. Mieszkania zostaną wyposażone w samodzielne kuchnie lub aneksy kuchenne oraz łazienki.

Na początku maja 2020 roku miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II". Pod koniec listopada Urząd Marszałkowski poinformował o pozytywnie przyjętym wniosku. Wartość projektu to 22,5 mln zł, z czego 14,45 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków UE. W tym etapie wyremontowanych będzie łącznie siedem domów wspólnotowych przy ul. Przędzalnianej, ul. Księży Młyn i ul. Fabrycznej. Wyremontowany zostanie również Dom Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 19.

W sierpniu 2020 r. na Księżym Młynie rozpoczęły się prace remontowe w czterech budynkach mieszkalnych oraz pięciu budynkach gospodarczych. W ramach rewitalizacji zmodernizowana będzie też zniszczona ulica Fabryczna na odcinku między ulicami Przędzalnianą i Magazynową. Zakończenie prac w 2023 r. Dzięki rewitalizacji Księży Młyn stać się ma miejscem, w którym chętnie będą przebywać mieszkańcy Łodzi oraz turyści.

Dobiega końca przebudowa i rozbudowa pochodzącego z 1872 roku budynku gospodarczego przy ul. Księży Młyn 11a, który już niedługo stanie się restauracją, serwującą dania typowe dla kuchni łódzkiej i polskiej. Wszystkie prace budowlane są już zakończone, a roboty wykończeniowe zaawansowane w 95 proc. Obecnie montowane są zabytkowe żeliwne okna, które wcześniej zostały poddane konserwacji. Wyglądem przypominają okna średniowiecznego zamku. Otoczenie wzbogaci się o 106 krzewów iglastych, bzu, rododendronów i róż oraz osiem drzew owocowych. Na placu, który był kiedyś terenem ogródków zostało wiele kilkudziesięcioletnich drzew owocowych.

Trwa przebudowa pasażu Róży - jednej z najpopularniejszych turystycznych atrakcji Łodzi. Pasaż Róży to unikatowa mozaika z tysięcy lustrzanych fragmentów stworzona na ścianach podwórka przy ul. Piotrkowskiej 3 przez artystkę Emilię Rajkowską. Po przebudowie pasaż będzie większy i będzie można do niego wejść z trzech różnych stron, a nie, jak dotychczas, jedynie od strony ul. Piotrkowskiej 3. Po rozbudowie połączy on najważniejszą, łódzką ulicę z placem Wolności i ul. Zachodnią. Wartość inwestycji to 5,95 mln zł.

W tym roku zakończony został kolejny etap rewitalizacji ulicy Jana Kilińskiego pomiędzy ulicą Jaracza a ulicą Narutowicza. Remont ulicy Jana Kilińskiego jest jednym z elementów "Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi - Projekt 3", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Trwa renowacja legendarnych "Siódemek" - pałacu Maksymiliana Goldfedera, w którym od lat 50. ubiegłego wieku działały legendarne "Siódemki" - klub studencki, będący miejscem spotkań środowiska artystycznego przy ul. Piotrkowskiej 77.