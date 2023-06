Mimo rozbudowy portu we Fromborku turyści z Mierzei mogą dotrzeć przez Zalew do miasta Kopernika

Mimo trwającej modernizacji Portu Rybackiego we Fromborku, turyści mogą dotrzeć z Mierzei Wiślanej przez Zalew do miasta Mikołaja Kopernika. Rejsy po Zalewie odbywają się też do Tolkmicka. Armatorzy wskazują, że droga wodna jest szybszą wobec drogi lądowej z Mierzei wzdłuż Zalewu.

Jak poinformowała Agnieszka Robakowska z Urzędu Morskiego w Gdyni, w Porcie Rybackim we Fromborku wciąż trwa modernizacja. Obecnie zostały zakończone prace hydrotechniczne związane z obudową brzegów oraz slip umożliwiający wodowanie jednostek. Wykonawca zakończył też prace pogłębiarskie. Natomiast trwają pozostałe prace hydrotechniczne związane z wykonaniem nabrzeży wraz z robotami branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Modernizacja nie przeszkodziła, by statki z Mierzei Wiślanej docierały do Fromborka- miasta Mikołaja Kopernika. Inwestor umożliwił cumowanie jednostkom żeglugi przy falochronie zachodnim. Wykonawca wytyczył i odgrodził bezpieczne dojście i wyjście dla pasażerów poza teren budowy - podał Urząd Morski w Gdyni.

Turyści wypoczywający na Mierzei mogą także dotrzeć przez Zalew do Tolkmicka. Kursują tam jednostki; Urząd Morski nie prowadzi w Tolkmicku żadnych prac. Na turystów, którzy przyjeżdżają do miejscowości nad Zalewem czeka oprócz dotychczasowych atrakcji jeszcze jedna - drezyny rowerowe. Drezyny kursują na trasie Tolkmicko-Frombork - odcinkiem historycznej linii nadzalewowej.

Ministerstwo Infrastruktury wskazało wcześniej, że wraz z przekopem Mierzei modernizacja portu we Fromborku zapewni rozwój innych małych miejscowości nad Zalewem Wiślanym. To poprawa dostępności i bezpieczeństwa portów i przystani od strony wody- oceniło.

W wyniku przebudowy poprawie ulegną parametry użytkowe portu, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe i jego głębokość (z -1,5 m do -2,5 m). Dzięki przebudowie ulepszona zostanie konstrukcja hydrotechniczna, będąca aktualnie w złym stanie technicznym. Powiększony i pogłębiony zostanie również basen portowy, co wpłynie na zwiększenie liczby miejsc postojowych, wielkość wchodzących jednostek oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi.

We Fromborku, mieście Mikołaja Kopernika i średniowiecznego zespołu katedralnego, port rybacki ma znaczenie gospodarcze i turystyczne.

Według samorządowców, nowe otwarcie wód Zalewu Wiślanego po ukończeniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to ogromna szansa na zwiększenie ruchu turystycznego, białej floty, oraz próby wyjścia ze schematu jednodniowego pobytu turysty na naszych terenach, co w chwili obecnej stało się wręcz normą.

Kolejnym krokiem będą starania o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych z przeznaczeniem na dalszy rozwój strefy "B" obszaru ochrony uzdrowiskowej, kontynuacji modernizacji falochronu tzw. "starego molo", czy stworzenie mariny dla różnych jednostek pływających, która stałaby się częścią składową i naturalnym uzupełnieniem zachodniej części fromborskiego.

