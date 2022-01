Mimo spadków krajowe indeksy kończą tydzień na plusie

Choć główne krajowe indeksy pogłębiły spadki z poprzedniego dnia, to i tak w ujęciu tygodniowym są na plusie. Na piątkowej sesji w WIG20 wyraźnie słabsze były banki, zaś pozytywnie wyróżniły się paliwa i energetyka.

W ujęciu sektorowym zniżkowało 11 z 14 indeksów, w tym najmocniej media - o 2,2 proc., a po ok. 2 proc. traciły spółki spożywcze i motoryzacja. Najmocniej rosła chemia - o 0,7 proc. Lotos poszedł w górę o 1,3 proc., a Orlen o 0,9 proc. W indeksie rosły jeszcze Tauron i PGE - odpowiednio o 0,8 i 0,7 proc.

Spadkom w indeksie przewodził PKO BP - w dół o 2,6 proc. W sektorze Santander poszedł w dół o 1,5 proc., a Pekao straciło 0,4 proc. Wyraźnie traciło także Allegro (-1,7 proc.), które na trzech poprzednich sesjach wzrosło łącznie o ok. 14 proc. Jeden z większych spadków w indeksie zanotowało PGNiG - poszło w dół o 2,1 proc.

Wyraźnie traciły banki: mBank tracił najmocniej w indeksie - poszedł w dół o 4,2 proc., a najsłabszą spółką był BOŚ - w dół o 3,1 proc. Zwyżką o 8 proc. wyróżnił się Bumech. Alumetal wzrósł o 4,4 proc., a CI Games zyskało 3,4 proc.

"Ogólne wrażenia po dzisiejszej sesji i po dobrym tygodniu na GPW są takie, że krajowy rynek zachował szanse na kontynuacje wzrostów. Spodziewam się, że zachowa je do czasu aż nie zostanie zamknięta luka wzrostowa między dwoma dużymi białymi korpusami utworzonymi w tym tygodniu. Najbliższym wsparciem dla WIG20 jest poziom 2.350, który w przyszłym tygodniu powinien się bronić. Utrzymanie się powyżej niego będzie oznaczało szanse na kontynuację ruchu wzrostowego, a nawet atak na szczyt z zeszłego roku" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Natomiast jeżeli dojdzie do zamknięcia tej luki należy zmienić nastawienie na neutralne lub nawet defensywne" - dodał.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł o 1,02 proc. do 2.383,16 pkt., WIG zniżkował o 0,93 proc. do 72.563,29 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,87 proc. do 5.493,94 proc., a sWIG80 stracił 0,7 proc. do 20.885,04 proc.

Mimo piątkowej korekty, w ujęciu tygodniowym WIG20 jest nieco ponad 3 proc. na plusie, WIG zyskał 2,4 proc., mWIG40 poszedł w górę o 1,1 proc., a sWIG80 wzrósł o 1,5 proc.

"Myślę, że dzisiejsze spadki były wywołane przez aktywnych agresywnych graczy, którzy nie lubią zostawiać zbyt dużych otwartych pozycji na weekend, ze względu na niestabilną sytuację polityczną. Widzieliśmy sporą słabość sektora finansowego, który momentami oddawał ponad 2 proc. W takim nastawieniu do banków trudno było o neutralne zamknięcie" - wskazał Czarnecki.

Na koniec dnia traciły niemal wszystkie europejskie indeksy, w tym najmocniej, bo po ok. 2 proc. spadały giełdy w Rosji i Bułgarii. Niemiecki DAX zniżkował o 1 proc., w USA S&P 500 tracił 0,6 proc., a Nasdaq 0,3 proc.

Obroty na GPW wyniosły w piątek 1,3 mld zł, z czego blisko 1,1 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy handlowali przede wszystkim walorami PKO BP (230 mln zł obrotów), Allegro (167 mln zł) oraz Pekao (121 mln zł).

Czarnecki zwrócił uwagę na zniżkujące o 1,6 proc. banki, które rosły przez 5 poprzednich sesji, a także na lekki wzrost (0,1 proc.) sektora paliwowego.

"Pozytywnie wyróżniły się spółki paliwowe, które jako jedne z nielicznych w gronie blue chipów wzrastały. Wydaje się, że niedawne informacje dotyczące fuzji Orlenu i Lotosu nie wpływają negatywnie na zachowanie kursów tych spółek" - powiedział.

Lotos poszedł w górę o 1,3 proc., a Orlen o 0,9 proc. W indeksie rosły jeszcze Tauron i PGE - odpowiednio o 0,8 i 0,7 proc.

Spadkom w indeksie przewodził PKO BP - w dół o 2,6 proc. W sektorze Santander poszedł w dół o 1,5 proc., a Pekao straciło 0,4 proc.

Wyraźnie traciło także Allegro (-1,7 proc.), które na trzech poprzednich sesjach wzrosło łącznie o ok. 14 proc.

Jeden z większych spadków w indeksie zanotowało PGNiG - poszło w dół o 2,1 proc. Spadki rozpoczęły się momencie, kiedy spółka podała w komunikacie, że PGNiG Obrót Detaliczny obniża ceny gazu ziemnego dla klientów biznesowych o 25 proc. Obniżka będzie obowiązywała od 14 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Pod koniec sesji KGHM podał budżet na 2022 r. Grupa zakłada, że sprzedaż miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź wyniesie 583 tys. ton. Budżet zakłada też, że KGHM Polska Miedź wyprodukuje 392 tys. ton miedzi w koncentracie i 585 tys. ton miedzi elektrolitycznej, w tym 394 tys. ton z wsadów własnych. Nie miało to istotnego wpływu na notowania, a kurs pozostał ok. 1 proc. pod kreską.

W gronie średnich i małych spółek także wyraźnie traciły banki. Notowany w mWIG40 mBank tracił najmocniej w indeksie - poszedł w dół o 4,2 proc., a najsłabszą spółką w sWIG80 był BOŚ - w dół o 3,1 proc.

Przy spadającym rynku zwyżką o 8 proc. wyróżnił się Bumech.

Alumetal wzrósł o 4,4 proc. do 61,4 zł znalazł się na najwyższym poziomie od trzech miesięcy, a najwyżej od listopada notowane jest CI Games, które zyskało w piątek 3,4 proc. do 1,8090 zł.

Podczas sesji CI Games podało szacunkowe przychody za 2021 rok, które wyniosły 105 mln zł, przy 46 mln zł przychodów w roku 2020. Według spółki największy wpływ na przychody miała sprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2".

