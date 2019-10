"Mimo spadku inwestycji w UE, Polska nadal atrakcyjna dla inwestorów"

Choć inwestycje zagraniczne w Europie spadają, Polska jest nadal atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów - mówił we wtorek wiceminister finansów Tadeusz Kościński. Dodał, że równie ważne dla naszej gospodarki jest to, by nasze firmy w większym stopniu inwestowały za granicą.

Z danych UNCTAD wynika, że napływ zagranicznych inwestorów do państw UE zmniejszył się w 2018 roku o 18,5 proc. rok do roku, natomiast w przypadku Polski wzrósł o ponad 25 proc. w ujęciu rocznym.

Z kolei wydany we wrześniu tego roku raport IBM Global Location Trends klasyfikuje nasz kraj na 19. miejscu wśród państw, w których w efekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych powstało najwięcej miejsc pracy na milion mieszkańców.

Jak powiedział wiceszef Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Senger, powinniśmy przygotować się na "nowy trend digitalizacji w obsłudze bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które są nasycone własnością intelektualną".