Mimo zaskoczeń inflacja powinna w II połowie roku wrócić do celu NBP

Zaskakujące jest to, że inflacja skoczyła do poziomu bliskiego 3,5 proc. już w grudniu. Spodziewaliśmy się skoku inflacji, ale w pierwszym kwartale 2020 r. Jednak jak na razie NBP nie ma podstaw do podnoszenia stóp procentowych - mówi dr Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wyniki inflacji zaskakują większym wzrostem niż spodziewany już od pół roku, ale to było spowodowane rosnącymi cenami żywności.

Spowolnienie gospodarcze na świecie nie jest wywołane strukturalnymi problemami gospodarczymi, tylko właśnie czynnikami politycznymi, które rodzą niepewność. A niepewność zawsze źle wpływa na gospodarkę - tłumaczy dr Jakub Suwalski.

W 2020 r. problem z brakiem rąk do pracy się pogłębi.



Czy wzrost inflacji w świetle ostatnich danych jest zaskakujący?



Dr Jakub Sawulski: Zaskakujące jest to, że inflacja skoczyła do poziomu bliskiego 3,5 proc. już w grudniu. Spodziewaliśmy się skoku inflacji, ale w pierwszym kwartale 2020 r., a nie już pod koniec 2019 r. To prawdopodobnie skutek tego, że firmy wyprzedziły to, co miały zrobić w styczniu, czyli podniosły ceny już w grudniu.

Zaskoczyła bardzo inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, najwyższa od wielu lat, będąca blisko historycznego maksimum. Ceny żywności są mocno zależne od czynników pogodowych, jak i szalejącej na świecie choroby ASF, podnoszącej ceny mięsa, a ceny energii są zależne od tego, co dzieje się na rynkach światowych. Jednak inflacja bazowa pomija te czynniki, czyli mówi o rzeczach, które strukturalnie zmieniają się w gospodarce. I w takim świetle niespodziewany wzrost inflacji bazowej pokazuje, że wzrost cen może być zjawiskiem trwalszym, niż nam się wydawało do tej pory.

Czy w takim razie powrót do celu inflacyjnego NBP jest nadal w naszym zasięgu?

Wyniki inflacji zaskakują większym wzrostem niż spodziewany już od pół roku, ale to było spowodowane rosnącymi cenami żywności. Całe poprzednie półrocze ceny żywności rosły ok. 6 - 7 proc. miesięcznie, co się przekładało na inflację. Na wzrost cen owoców i warzyw miały wpływ czynniki pogodowe, na ceny wieprzowiny miał wpływ ASF, szerzący się w Polsce i na świecie. W grudniu do rosnących cen jedzenia doszły inne czynniki, jak np. wzrost cen biletów lotniczych czy wzrost cen ubezpieczeń.

Spodziewaliśmy się że wzrost inflacji nastąpi, ale dopiero w I kwartale, w związku ze wzrostem płacy minimalnej i kosztami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami, jak np. wzrost cen za odpady oraz cen energii elektrycznej. Oczekiwaliśmy, że w pierwszych miesiącach 2020 r. inflacja osiągnie 4 proc., ale w drugiej połowie roku będzie spadała. Dlatego, że szybki wzrost cen żywności w 2019 r. zbudował wysoką bazę na inflacji na 2020 r. Trudno spodziewać się, że w drugiej połowie 2020 r. te ceny będą jeszcze wyższe niż w drugiej połowie 2019 r. i to uzasadnia oczekiwania, że inflacja powróci do celu inflacyjnego NBP.

Jednak w ostatnich latach czynniki pogodowe, wpływające na ceny żywności, często przybierały nienaturalną formę, jak susze, czy powodzie. Więc jeśli tego typu zjawisk byłoby w 2020 r. więcej, wtedy możemy mieć problem z inflacją, stale utrzymującą się powyżej górnej granicy odchyleń od celu NBP, czyli 3,5 proc.

Czy w świetle tych wątpliwości nie należy pomyśleć o poniesieniu stóp procentowych, czy korekcie prognoz makroekonomicznych na 2020 r.?

Scenariusz, o którym mówię, jest mniej prawdopodobny, a w polityce monetarnej powinniśmy zakładać scenariusze bardziej prawdopodobne, czyli o spadku inflacji w II połowie 2020 r. Cały czas zakładamy, że taki wzrost inflacji, jaki obserwujemy teraz, to sytuacja przejściowa. Tak więc NBP nie ma podstaw - jak na razie - do rewizji stóp procentowych, zwłaszcza że ich podniesienie może wpłynąć na jeszcze większe spowolnienie gospodarcze, niż się spodziewamy obecnie. Swoją drogą zauważmy, że coraz częściej nie mówimy już o celu inflacyjnym NBP równym 2,5 proc., a o celu przedziałowym, wynoszącym od 1,5 do 3,5 proc.

Od kilku miesięcy sytuacja międzynarodowa jest niepewna, borykamy się m.in. z brexitem, wojną handlową USA - Chiny, czy możliwym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Jaki to może mieć wpływ?

Spowolnienie gospodarcze na świecie nie jest wywołane strukturalnymi problemami gospodarczymi, tylko właśnie czynnikami politycznymi, które rodzą niepewność. A niepewność zawsze źle wpływa na gospodarkę. W 2020 r. możemy oczekiwać, że niestabilność związana zarówno z brexitem, jak i napięciami między USA i Chinami będzie się zmniejszać, jednak nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak się potoczy sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ogólna niepewność wynikająca z polityki będzie się prawdopodobnie utrzymywać, co będzie nadal miało wpływ na spowolnienie gospodarcze.

Czy sytuacja na naszym rynku pracy zmieni się w Polsce, w związku z tym co dziej się u naszych sąsiadów?

Z punktu widzenia pracodawcy w 2020 r. problem z brakiem rąk do pracy się pogłębi. W Polsce z powodów demograficznych co roku o 100 - 150 tys. więcej osób opuszcza rynek pracy, niż na niego wchodzi. To trwa od 2015 r., a do tej pory problem rozwiązywała imigracja. Wiele wskazuje, że napływ imigrantów - przede wszystkim z Ukrainy - się zatrzyma, a nawet może spadać.

Jednak wpływ tego procesu na gospodarkę nie musi być negatywny. Problem pracodawców z niedoborem pracowników wzmacnia pozycję tych drugich i może skutkować dalszym zmniejszeniem bezrobocia. To w dłuższym okresie może zmobilizować pracodawców do inwestycji w automatyzację procesów i robotyzację. Musimy się przygotować na zmianę strukturalną w naszej gospodarce, w ramach której firmy powinny intensywnie inwestować w zamianę pracy ludzkich rąk na pracę maszyn.