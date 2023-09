Min. Buda: dajemy samorządom realne narzędzia do planowania przestrzeni

Dajemy samorządom realne narzędzia do planowania przestrzeni - powiedział PAP minister rozwoju i technologii, odnosząc się do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w niedzielę.

"Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne - plan ogólny gminy w randze aktu prawa miejscowego, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całego obszaru gminy, a gminy będą miały czas na jego uchwalenie do 1 stycznia 2026 r." - wskazał szef MRiT. Dodał, że przepisy dają samorządom realne narzędzia do planowania przestrzeni, a reforma stwarza szanse na szybsze pozyskiwanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i tym samym większą podaż mieszkań.

Zmiany w planowaniu przestrzennym - jak napisał w komunikacie resort - są wynikiem prowadzonej integracji systemów planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym.

Napisano, że w wyniku integracji systemów planowania plan ogólny gminy, zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. "Plan ogólny gminy będzie dokumentem zawierającym wyłącznie podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Co ważne, jego ustalenia będą podstawą nie tylko do uchwalania planów miejscowych, ale także do wydawania decyzji o warunkach zabudowy" - wskazano w informacji.

Zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami, nową formą planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora. Uchwalenie takiego planu będzie możliwe po podpisaniu umowy pomiędzy gminą a inwestorami. Inwestor będzie mógł się zobowiązać np. do budowy szkoły, wsparcia takiej inwestycji lub rozbudowy infrastruktury technicznej, co zostanie potwierdzone podpisaniem umowy urbanistycznej. Umowa ta - jak zaznaczono - będzie jawna i będzie podlegała publikacji na stronie BIP, a w przyszłości w Rejestrze Urbanistycznym, który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

MRiT poinformowało, że w związku z wejściem w życie ustawy, przygotowuje bezpłatne szkolenie dla pracowników samorządowych, które odbędzie się 18 i 19 października. W szkoleniu - jak napisano - będzie można wziąć udział w formie stacjonarnej (przewidziano 250 miejsc) oraz online.

Resort wskazał też, że obecnie trwają prace dotyczące przyjęcia rozporządzeń, które powinny być wydane w związku z wejściem w życie nowelizacji.