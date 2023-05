Min. Buda: trwają prace dot. umożliwienia małoletnim zakładania działalności gospodarczej (aktualizacja)

Rząd prowadzi prace nad projektem regulacji dotyczących umożliwienia osobom małoletnim zakładania działalności gospodarczej - poinformował w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zaznaczył, że rząd chciałby, by przepisy te uchwalił Sejm obecnej kadencji.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował w poniedziałek podczas konferencji prasowej, że rząd pracuje nad projektem regulacji prawnych, które mają umożliwić osobom małoletnim zakładanie działalności gospodarczej.

"Jeżeli taki młody człowiek uzyska zgodę na prowadzenie działalności przez sąd, wówczas będzie mógł ją prowadzić bez zgody rodziców, bez każdorazowego potwierdzania każdej czynności przez rodzica. Dzisiaj zarejestrowanie działalności to jest jedno, ale w związku z tym, że osoba jest małoletnia kodeks cywilny mówi o tym, że czynności wymagają zgody i potwierdzenia rodzica" - stwierdził minister. Dodał, że wniosek będzie mógł być złożony też przez młodego człowieka. "Ostatecznie to sąd rozstrzyga, czy taka decyzja, czy taka zgoda będzie wydana, więc młody człowiek będzie mógł złożyć taki wniosek" - poinformował Buda.

"Chcielibyśmy, aby prace legislacyjne, które są na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM), postępowały jak najszybciej. Mamy nadzieję, że za chwilkę przyjmie to SKRM, a później Rada Ministrów i przejdziemy do prac sejmowych. W tej kadencji chcielibyśmy ten projekt uchwalić. On jest w priorytetach rządu, przyjęliśmy go jako jeden z ważniejszych projektów Ministerstwa Rozwoju i Technologii na tę obecną kadencję" - podkreślił Buda.

Dodał, że rząd obserwuje od 2020 r. wzmożoną aktywność, "bardzo pozytywną aktywność młodych ludzi w zakresie prowadzonych działalności gospodarczych".

"Coraz więcej wniosków i coraz więcej osób chciałoby prowadzić działalność gospodarczą jeszcze zanim osiągnie pełnoletność. Dzisiaj przepisy i prawo nie reguluje do końca tej sytuacji. Jeżeli młodzi ludzie chcą zarabiać w internecie pieniądze, jeżeli mają fajny pomysł na biznes, to będą mieli taką możliwość" - zaznaczył Buda.

Minister przytoczył dane, z których wynika, że w 2021 r. osoby małoletnie, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej złożyły 13 wniosków, ale już 62 wnioski w 2022 r. "W 2023 r. mamy narastająca tendencję, bo za pierwsze cztery miesiące mamy już 48 wniosków. Zakładamy, że to będzie taka kula śniegowa i do końca roku będzie (...) to 100 - 150 wniosków, a przy tym rozwiązaniu, które proponujemy, myślę, że będzie ich jeszcze więcej" - ocenił Buda.

Minister zwrócił uwagę, że obecnie pojawiają się różne problemy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej przez osoby małoletnie. "Przy rejestracji potrzebna jest zgoda rodziców, to jedno, ale pojawiają się też nadużycia polegające na tym, że to rodzice chcą zarejestrować działalność gospodarczą na dziecko, tę samą, którą prowadzili od lat. (...) Zapewne w celach optymalizacji podatkowej, ale też ucieczki przed ewentualnymi roszczeniami. I te dwie potrzeby: uwolnienie kreatywności młodych, a z drugiej uszczelnienie systemu (...) doprowadziły nas do pracy nad tym, żeby tę sytuację uregulować" - wyjaśnił Buda.

Regulacje dotyczące umożliwienia osobom małoletnim zakładania działalności gospodarczej wchodzą w skład przygotowanego przez resort rozwoju projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, celem planowanej nowelizacji jest wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do każdego etapu istnienia i prowadzenia przedsiębiorstwa, tj. rozpoczynania działalności przez przedsiębiorcę, rozwoju jego przedsiębiorstwa w kolejnych latach oraz przekazania jej w ręce następców. Nowelizacja obejmie też przepisy dotyczące zasad stanowienia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania. Projekt określa m.in. zasady zakładania działalności gospodarczej przez osobę małoletnią.

W przypadku osób małoletnich rejestracja działalności gospodarczej miałaby zostać poprzedzona wyrażeniem zgody przez sąd rodzinny. W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że sąd będzie brał pod uwagę indywidualne okoliczności danej sprawy, w szczególności to, czy planowana rejestracja nie ma jedynie charakteru pozorowanego.

