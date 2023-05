Min. Czarnek: Lublin ma szansę na rozwój dzięki gigantycznym pieniądzom z inwestycji rządowych

Lublin ma szansę na rozwój dzięki gigantycznym pieniądzom z inwestycji rządowych - powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji "Inwestycje lokalne. Polska jest jedna" w Lublinie.

Politycy PiS - minister Czarnek, wiceminister Artur Soboń, poseł Sylwester Tułajew - uczestniczyli w poniedziałek w konferencji "Inwestycje lokalne. Polska jest jedna" w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Szef MEiN na początku wystąpienia przypomniał, że w poniedziałek przypada pierwsza rocznica śmierci socjologa, działacza społecznego, szefa rządowego Centrum Analiz Strategicznych w latach 2018-2019 prof. Waldemara Parucha i poprosił zebranych o uczczenie jego pamięci minutą ciszy. Po zmówieniu modlitwy "Wieczne odpoczywanie" Czarnek przypomniał, że dzięki staraniom profesora do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trafiło 80 mln zł, dzięki którym powstał nowoczesny kampus przy ul. Głębokiej. "To jest dzieło Waldemara Parucha" - zastrzegł.

Mówiąc o rządowym wsparciu dla lubelskiej nauki podał, że Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymał 40 mln zł na przebudowę głównego gmachu i 70 mln zł na centrum symulacji medycznej. "Kolejne 150 mln zł w obligacjach za chwilę trafi do KUL na rozwój kierunków medycznych tej uczelni. To są pieniądze niespotykane na uczelniach lubelskich" - stwierdził.

Jak podał, rząd inwestuje w rozwój uczelni, które - stwierdził Czarnek - zdaniem niektórych warszawskich czy krakowskich uczonych miały pełnić funkcję wyłącznie uczelni regionalnych. "W ramach zrównoważonego rozwoju bardzo mocno inwestuje się w uczelnie, takie jak w Lublinie" - powiedział.

Przypomniał, że dzięki aktywności lubelskich posłów PiS - szczególnie wiceministra Artura Sobonia - miesiąc temu przyznali 64 mln zł na budowę nowoczesnego zespołu szkół specjalnych w Lublinie.

Nawiązując do inwestycji w drogi i na kolei stwierdził, że poprzednicy PiS - jego zdaniem - zostawili "zdezelowane województwo lubelskie" i "zdezelowany Lublin". Natomiast od 2015 r. czas przejazdu samochodem z Lublina do centrum Warszawy skrócił się z 3,5 godziny do 1,5 godziny a pociągami jeździ się po "nowoczesnej trasie, z nowym dworcem Lublin Zachód, po nowoczesnych torach kolejowych i nowoczesnymi pociągami".

Mówiąc o pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży podkreślił, że w tym roku przeznaczyli na ten cel 2 mld zł zwiększając liczbę etatów psychologów, pedagogów i pedagogów specjalnych o ponad 100 proc.

Podając przykłady inwestycji w województwie lubelskim wymienił gminę Strzyżewice, która zarządzana przez PSL w 2014 r. otrzymała 450 tys. zł pieniędzy rządowych na inwestycje samorządowe, a w tym roku - 9,5 mln zł.

Jak stwierdził, w pierwszym roku swojego urzędowania jako wojewoda na drogi gminne i powiatowe w regionie miał ok. 70 mln zł. Nawiązując do poprzedników PiS podał, że "żaden pochodzący bądź zbliżony do PiS nie miał szans na te środki". "Jak był grzeczny, to na liście rezerwowej był wyżej podniesiony" - dodał.

"60-70 mln zł wówczas zamieniliśmy na 560 mln zł już dwa lata później" - powiedział dodając, że to jest "skala gigantycznych inwestycji w województwie lubelskim i mieście Lublinie".

"Tak się inwestuje dzisiaj w Polsce i trzeba o tym przypominać, bo pamięć jest krótka i ludzie myślą, że zawsze tak fajnie było w Lublinie. Nie. To było zapomniane miejsce w Polsce jeszcze w 2015 r. A teraz jest to miejsce, które ma szansę na gigantyczny rozwój dzięki gigantycznym pieniądzom z inwestycji rządowych" - podsumował.

Wiceminister Artur Soboń powiedział, że cechą charakterystyczną rządów PiS jest polityka wyrównywania szans, która jest możliwa, dlatego że udało się podwoić budżet państwa. "Udało nam się w ciągu tych ostatnich lat sprawić, że dochody i wydatki - i to zarówno z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, jak i bez samorządów, czyli sam budżet państwa - są dwukrotnie większe niż w roku 2015. Tym samym możemy dwa razy, albo nawet wielokrotnie więcej niż dwa razy (…) wydawać na politykę zrównoważonego rozwoju" - wyjaśnił.

Jak przyznał, obniżka podatków w Polsce jest realna. "Przy konkurencyjnych stawkach podatków mamy stabilnie rosnącą bazę budżetową. To jest także dzisiaj główne źródło zasilania inwestycji samorządu terytorialnego, a więc na tym korzysta nie tylko budżet państwa, ale także budżety jednostek samorządu terytorialnego" - powiedział.

Dodał, że jest to możliwe dzięki redukcji luki VAT-owskiej o 80 proc. "Z niespełna 25 proc. do niespełna 5 proc." - uzupełnił.

Zdaniem Sobonia, zjawisko luki VAT-owskiej pozostanie z nami na kolejne lata, ale jej obniżka jest czymś trwałym. Gdyby nasi konkurenci rządzili - stwierdził - i prowadzili dokładnie taką samą politykę, jaką prowadzili to "mielibyśmy dokładnie 45-50 mld zł mniej w budżecie państwa".

Mówiąc o obniżeniu luki VAT-owskiej stwierdził, że udało się to zrobić dzięki: zdigitalizowniu systemu podatkowego, reformie Krajowej Administracji Skarbowej i wprowadzeniu mechanizmów ustawowych, które eliminują nieuczciwych przedsiębiorców.

"W 2008 r. było 150 tys. kontroli rocznie u przedsiębiorców. W 2022 r. tych kontroli u przedsiębiorców ze strony administracji skarbowej było 22 tys. Wielokrotnie mniej, ale wszystkie były bardziej skuteczne" - powiedział.

"Obniżyliśmy podatki, co w praktyce oznacza - moim zdaniem - nawet 20 mld zł zwrotów podatkowych i realną obniżkę podatków, szczególnie dla tych podatników, którzy są na skali podatkowej" - stwierdził.

Według Sobonia, polska gospodarka po szoku covidowym i wojennym szybko wraca do ścieżki wzrostu. "Dzięki temu, że gospodarka ma zdrowe fundamenty te szoki zewnętrzne mają krótkotrwały i płytki charakter" - powiedział.

Zdaniem wiceministra finansów, dzisiaj system podatkowy jest bardziej sprawiedliwy - szczególnie dla osób mniej zarabiających. "Klin podatkowy w roku 2015 pomiędzy singlem a rodziną różnił się o 2 punkty procentowe. Jeśli spojrzymy dzisiaj to rodzina zyskała 22 punkty procentowe, najwięcej ze wszystkich grup podatników" - powiedział dodając, że "to jest miara skuteczności polityki prorodzinnej".

Nawiązując do wydatków samorządów poinformował, że samorządy przeznaczają dzisiaj na inwestycje 65 mld zł. "To jest absolutnie rekordowa kwota" - powiedział zaznaczając, że nigdy samorządy nie dostawały tak dużych środków publicznych w relacji do PKB i własnych dochodów jak dziś. Jednocześnie - dodał - budżet państwa ma nadwyżkę budżetową. "Jesteśmy państwem, które prowadzi rozsądną, stabilną politykę finansową" - stwierdził.

Poseł Tułajew podsumowując efekty 8 lat rządów PiS dla mieszkańców stwierdził, że rodziny w Lublinie każdego roku otrzymują 335 mln zł z programu 500 plus, natomiast od początku programu otrzymały już ponad 1,7 mld zł.

Z rządowego programu "Dobry start" - wymienił - rodziny uczniów z Lublina otrzymują każdego roku 10,6 mln zł.

Wymieniając inwestycje w Lublinie, które uzyskały dofinansowane z budżetu państwa podał m.in. 279 mln zł na rozbudowę i przebudowę Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1, 30 mln zł na centrum pulmonologii, 29,9 mln zł na centrum stomatologii, 19,8 mln zł na rewitalizację nieruchomości policji przy ul. Grenadierów, 13,8 mln zł na budowę komisariatu przy al. Unii Lubelskiej, 18,8 mln zł na budowę komisariatu przy ul. Gospodarczej, 35 mln zł na budowę połączenia ul. Szeligowskiego z ul. Milenijną, 65 mln zł na przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80, 7 mln zł na budowę hali sportowej przy I LO im. Staszica.

Podsumowując powiedział, że na inwestycje w instytucje naukowe, uczelnie, samorząd, bezpieczeństwo Lublin otrzymał ze środków rządowych ponad 3,2 mld zł. "To kilkaset pozycji, o których warto mówić pokazując, że Polska jest jedna" - stwierdził dodając, że PiS zależy na samorządach i rozwojowi Polski.

