Min. Czarnek: W programie "Innowacyjna historia" od lipca wzięło udział 24 tys. uczniów

Od lipca w programie "Innowacyjna historia" wzięło udział 24 tys. uczniów i 2 tys. nauczycieli w całej Polsce - powiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przedsięwzięcie polega na popularyzacji historii z wykorzystaniem technologii cyfrowych, w tym gogli VR.

"Innowacyjna historia - nowoczesne technologie w służbie edukacji" to program ustanowiony w maju br. przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. W piątek w Warszawie szef MEiN podsumował to przedsięwzięcie.

"W projekcie wzięło udział 24 tys. uczniów z całej Polski, 2 tys. nauczycieli. Projekt był możliwy dzięki temu, że we wszystkich szkołach podstawowych bez wyjątku - 12 tys. szkół niemalże - za ponad miliard złotych zakupiliśmy +Laboratoria przyszłości+" - powiedział Czarnek. Szef resortu przypomniał, że projekt rozpoczął się w lipcu.

Celem tego przedsięwzięcia było rozpowszechnienie nowych technologii jako skutecznych, angażujących narzędzi edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, które zwiększają ich szanse na przyszłym rynku pracy, wprowadzenie nauczycieli w technologię wirtualnej rzeczywistości i zaprezentowanie jej jako efektywnego narzędzia edukacyjnego oraz promowanie historii Polski i podniesienie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży.

W ramach tego programu udostępniano młodzieży dwa filmy: "Kartka z powstania" oraz "Wiktoria 1920". Oba seanse zrealizowano z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), w specjalnie przygotowanej scenografii. W czasie piątkowego podsumowania projektu młodzież z warszawskich szkół miała możliwość zapoznania się z nimi.

Szef MEiN Dodał, że w wielu miejscach w ramach Laboratoriów przyszłości nauczyciele postawili na wykorzystanie gogli VR. Jak wyjaśnił, służą one do nowoczesnej edukacji w zakresie różnych przedmiotów: historii, chemii czy fizyki.

"My postawiliśmy na innowacyjną historię wykorzystując te dwa filmy - "Kartka z powstania" i "Wiktoria 1920" i chcemy autentycznie przenieść uczniów w tamten świat i spowodować, żeby stali się uczestnikami tamtych wydarzeń" - powiedział. Według Czarnka po obejrzeniu tych filmów "ta historia zostaje absolutnie w nas".

"To nie są (...) tylko kartki z książki. To jest uczestnictwo w powstaniu, to zostaje, ale to też buduje i patriotyzm i dumę i ogromny szacunek do przeszłości do przodków" - ocenił.

"Chce powiedzieć, że będziemy to kontynuować, bo po to zakupiliśmy gogle VR w ramach Laboratoriów przyszłości" - zapewnił.

Autor projektu Tomasz Dobosz z fundacji Arte et marte podał, że w ramach projektu odwiedzono ponad 310 szkół, a planowanych było 160.

"To wszystko dzięki atmosferze pracy jaką mieliśmy w ministerstwie i dzięki poświęceniu tych wszystkich młodych ludzi, którzy jeździli po całej Polsce" - przekazał. Według niego jest to największy program wykorzystujący wirtualną rzeczywistość w edukacji w Europie.

