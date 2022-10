Min. Moskwa: w fotowoltaice jest prawie 1,2 mln prosumentów

W fotowoltaice jest prawie 1,2 mln prosumentów - powiedziała w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas corocznej konferencji zorganizowanej przez Bank Ochrony Środowiska "Idea-Biznes-Klimat" 2022.

Minister poinformowała, że w fotowoltaice w Polsce jest prawie 1,2 mln prosumentów. "To też pokazuje, że ta nasza transformacja jest akceptowalna, kiedy przynosi korzyści nie tylko środowiskowe, ale korzyści finansowe, daje rachunek zmniejszony, o co najmniej jedno zero. Na pewno fotowoltaika taki efekt przyniosła" - stwierdziła Anna Moskwa.

Podkreśliła, że zmiany, których rząd dokonał w założeniach do polityki energetycznej jeszcze w styczniu tego roku również dzisiaj są aktualne.

"Z jednej strony mówimy o wydłużaniu działalności bloków energetycznych, tych bloków węglowych, wydłużania w stosunku do tej polityki energetycznej, którą mamy, ale nie dlatego, że jest wojna i jest kryzys, tylko, że jeszcze w styczniu zdiagnozowaliśmy, że to zapotrzebowanie na tę stabilną energię w Polsce będzie w latach 2025, 2026, 2027 większe. Zrewidowaliśmy nasze założenia, co do transformacji, oceniając między innymi potencjał społeczny, potencjał gospodarczy i to zapotrzebowanie" - stwierdziła Moskwa.

Przypomniała, że jeszcze w styczniu rząd doszedł do wniosku, że chce "zwiększyć ambicje transformacyjne", "ambicje w odnawialnych źródłach energii m.in. w morskiej energetyce wiatrowej".

"Dołączamy te nowe technologie, które się pojawiły rok temu. Jeszcze o SMR, MMR nieśmiało rozmawialiśmy. Dzisiaj już absolutnie z pewnością dołączmy je do naszej polityki energetycznej" - zaznaczyła Anna Moskwa.

"To, co deklarujemy - konsekwentnie będziemy te założenia realizować, będąc w zupełnie innej sytuacji niż wiele państw europejskich, które gorączkowo poszukują gazu, gorączkowo poszukują innych źródeł, podpisują kontrakty, zmieniają swoje założenia radykalnie. My mówimy konsekwentnie: idziemy do przodu licząc, że w tej odnawialnej energii uda nam się zrealizować jeszcze więcej niż założyliśmy" - zapewniła Anna Moskwa.

Od lipca obowiązuje nowy system rozliczeń prosumentów, czyli tzw. net-biling, w którym prosument (jednoczesny wytwórca i konsument energii) jest aktywnym uczestnikiem rynku. We wrześniu br. wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska informował, że w połowie tego roku w Polsce było ponad 1,1 mln prosumentów.

