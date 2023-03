Min. Moskwa: we wtorek aktualizacja Polityki Energetycznej Polski trafi ma Radę Ministrów

We wtorek aktualizacja Polityki Energetycznej Polski ma trafić na Radę Ministrów - poinformowała w środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zaznaczyła, że porozumienie z górnikami, co do planowego odejścia od węgla w 2049 r., to jest to, czego rząd chce dotrzymać w polityce energetycznej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa pytana przez dziennikarzy o stan prac nad aktualizacją Polityki Energetyczną Polski 2040 (PEP) odpowiedziała, że w ubiegłym tygodniu w czwartek PEP trafił na Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i został zaakceptowany.

"Kilka drobnych uwag wprowadziliśmy. Wczoraj dokument został przekazany członkom rządu do konsultacji. Nie było wczoraj żadnych uwag. Być może dzisiaj się pojawią" - poinformowała Anna Moskwa, która brała udział w konferencji "Partnerstwo Polsko-Ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości". "Ta dynamika pozwala nam sądzić, że we wtorek dokument będzie na Radzie Ministrów" - dodała.

Minister podała główne kierunki, jakie rząd przyjął w aktualizacji PEP. "Jest to więcej OZE, modernizacja bloków energetycznych opartych o węgiel, tak żeby przez te najbliższe lat móc zapewnić stabilną produkcję (energii - PAP), to jest uwzględnienie MMR i SMR (małe i średnie reaktory atomowe - PAP) w większym wymiarze niż dzisiaj. To jest bardziej szczegółowe określenie dynamiki rozwoju dużych mocy jądrowych, elektrownie szczytowo pompowe, które będą już w takim wolumenie, że możemy je uwzględniać w miksie energetycznym" - wymieniła Moskwa zaznaczając, że to są główne podstawowe zmiany.

Minister zwróciła uwagę, że czwartym zapowiadanym filarem PEP jest suwerenności energetyczna, rozumiana jako dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii i duży plan rozwoju sieci energetycznych. "(...) to jest jedno z głównych wyzwań, z którym się mierzymy" - stwierdziła Moskwa.

"Aktualny PEP oparty jest o umowę społeczną, to jest ten dokument dla nas wiążący, który pokrywa się też z naszymi analizami co do bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii, więc umowa społeczna i te założenia, które tam są wskazane, to jest ten podstawowy wektor dla polityki energetycznej" - poinformowała szefowa MKiŚ. "Porozumienie z górnikami, co do odejścia od węgla w 2049 r., planowego odejścia, to jest coś, czym się możemy chwalić (...), czego chcemy dotrzymać w tej polityce energetycznej" - zaznaczyła.

Przyjęta przez rząd w lutym 2021 r. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce. PEP 2040 zakłada m.in., że redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację. Polityka opiera się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego i poprawie jakości powietrza.

Zgodnie z Polityką w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc., moc zainstalowana farm wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r., a w w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl