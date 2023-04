Min. Puda: rząd wesprze samorządy kwotą 8,7 mld zł z budżetu państwa, by mogły korzystać z funduszy UE

Rząd wesprze samorządy z 16 regionów kwotą 8,7 mld zł z budżetu państwa, by mogły korzystać z funduszy UE - poinformował w środę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Dodał, że z każdym z marszałków będą podpisywane aneksy do już podpisanych kontraktów programowych.

"Podjąłem decyzje, że samorządowi beneficjenci będą mogli otrzymać dodatkowe dofinansowanie wymaganego wkładu własnego. Ułatwi to pozyskiwanie środków finansowych dla tych samorządów, które w ramach swoich budżetów nie byłyby w stanie wygospodarować dodatkowych środków finansowych, po to, aby skorzystać ze środków europejskich" - poinformował w środę podczas konferencji prasowej minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Dodał, że do dyspozycji będzie ponad 7,7 mld zł, z czego 2,4 mld zł to jest uzupełnienie wkładu własnego na projekty z środków Europejskiego Funduszu Regionalnego "tego najczęściej, najchętniej wykorzystywanego przez wszystkie samorządy" - zaznaczył minister.

"Ponad 3,6 mld zł to uzupełnienie wkładu własnego na projekty do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i 1,5 mld zł to uzupełnienie wkładu środków z funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a oprócz tego ponad 1 mld zł przeznaczamy na współfinansowanie projektów państwowych jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych administracji rządowej za pośrednictwem poszczególnych dysponentów" - powiedział Puda.

Wyjaśnił, że oznacza to, iż po uzupełnieniu środków programów regionalnych środkami z budżetu państwa rząd wesprze kwotą ponad 8,7 mld zł te samorządy z 16 regionów.

"Mamy widoczne zróżnicowanie tych alokacji. Mamy zróżnicowane kwoty w zależności od tego, kto jest beneficjentem w regionie tym ogólnym, regionie rozwijającym się, czy regionie już rozwiniętym" - stwierdził Puda. Dodał, że kwoty dofinasowania to kwoty wynikające z pewnego podziału alokacji pomiędzy wkłady własne. "I tak w tych normalnych regionach to 15 proc., w regionach rozwijających się ten wkład własny to 30 proc., a w regionach rozwiniętych to 50 proc." - wskazał minister.

Puda poinformował też, że przyznane środki będą ujęte w kontraktach programowych, co spowoduje ich gwarancje wykorzystania dla poszczególnych województw. "Zrobimy to w drodze aneksów, czyli będziemy podpisywać z każdym z marszałków, z każdym województwem aneksy do już podpisanych kontraktów programowych, po to, aby udało się zrealizować te środki finansowe" - zaznaczył Puda.

Zapewnił, że rząd będzie wspierał samorządy w poszukiwaniu celu, na który te pieniądze można będzie wykorzystać. "Wiemy doskonale, że sytuacja związana z zapewnieniem, ze zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców Polski jest jednym z priorytetów. Myślę, że warto o tym pamiętać" - podkreślił Puda.

